Galerija 16 16 16 16 U Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje, točno ispod zidina starog grada Okića, smještena je Etno kuća pod Okićem, pravo utočište za ljubitelje prirode, tradicije i seoskog mira.

Ovo jedinstveno domaćinstvo u selu Klake udaljeno je samo 20 kilometara od Zagreba i 8,5 od Samobora i nudi dva rustikalna apartmana za smještaj, ali i niz sadržaja koji posjet čine iskustvom za pamćenje. Etno kuća pod Okićem savršena je za parove, obitelji ili prijatelje. Svi gosti apartmana mogu koristiti prostrano dvorište, natkrivenu terasu i roštilj, mali obiteljski bazen te dječje igralište.

Apartman 1 – Mini apartman za dvoje ugodan je apartman s bračnim krevetom, čajnom kuhinjom i kupaonicom. S balkona možete uživati u pogledu na ruševine starog grada, a u dalji se vidi i Zagreb, dovoljno daleko da vam ne kvari prirodu koja vas okružuje, a da ipak romantično svjetluca u mraku. Uređen u stilu tradicionalne seoske kuće, nudi vam pravi odmor za sva osjetila, a opet nudi i sav suvremeni komfor, i onaj opipljiv i „bežičan“, kojeg se vjerojatno ne želite odreći.

Apartman 2 prostrani je apartman za 4 osobe u koji se udobno može smjestiti čitava obitelj ili dva para. Sastoji se od dnevnog boravka s dodatnim ležajevima, spavaće sobe s bračnim krevetom, balkona, potpuno opremljene kuhinje s perilicom suđa, pećnicom, mikrovalnom i hladnjakom te kupaonice.

U drugoj kući na imanju vaš domaćin je odrastao, a onda je pomno uredio i izložio originalne predmete iz povijesti i života podokićkog kraja – od kuhinjskog pribora i namještaja do alata za obradu konoplje i vinogradarstva. Ovaj privatni etnomuzej možete obići uz vodstvo i otkriti bogatu kulturnu baštinu ovoga kraja. Etno kuća pod Okićem nudi više od odmora – ovdje svaki gost postaje dio priče o životu kakav je nekada bio. Bilo da tražite miran vikend, obiteljsku avanturu ili inspiraciju za edukativni izlet, ovo mjesto spojit će vas s prirodom, tradicijom i nekim manje užurbanim vremenom.

Etno kuća nudi i organizaciju proslava, team buildinge i degustacije domaće hrane i vina, a za organizirane posjete najmlađih može se osim obilaska zavičajnog muzeja organizirati i čitav dan ispunjen sadržajima.

Tematski programi poput “Dani kruha” i “Učionice u šumi”, igre na otvorenom i šetnje edukativnim šumskim stazama još su uzbudljivije uz priče i legende o starom gradu Okiću i doživljaje i seoskog života.

Odrasli gosti uživat će u planinarenju do Okića i šetnjama u Parku prirode, vožnji biciklom ili alpinističkim aktivnostima ili naravno, izletu u Samobor i degustiranju najboljih kremšnita na svijetu.

Sve detalje o smještaju i cijenama možete proučiti na platformi Booking.com.

Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi +2