Galerija 4 4 4 4 Etno selo Karanac sjajan je izbor za posjet kada želite pobjeći od stresne svakodnevice. Naselje je to u općini Kneževi Vinogradi, koje je udaljeno od Osijeka otprilike pola sata vožnje automobilom.



Smješteno je na južnim padinama Banske kose u srcu Baranje , okruženo je plodnim poljima i brojnim vinogradima. Život je ovdje sporiji, jednostavniji i kvalitetniji, rekli bi domaći, a odiše duhom prošlih vremena.



U njemu se nalazi i velika turistička atrakcija Baranje – Ulice zaboravljenog vremena. To je zapravo seoski muzej na otvorenom koji okuplja zbirku tradicijskih predmeta, alata i objekata vezanih uz stare zanate i život u Baranji krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Eksponati u Ulici zaboravljenog vremena (Foto: Davor Javorovic/Pixsell)

Etnografska zbirka broji 847 eksponata, u vlasništvu je baranjskog poduzetnika Vladimira Škrobe, a proglašena je kulturnim dobrom Republike Hrvatske 2023. godine.

Baranjski specijaliteti

Ulica zaboravljenog vremena obuhvaća sedam ambara – građevina koje su se nekoć koristile kao skladište za žito i stočnu hranu, a koje su ispunjene eksponatima koji svjedoče o tkalačkom, stolarskom, lončarskom i bačvarskom zanatu.



Tu je i brijačnica, gostionica „Pod kruškom“, vagon stare željeznice u kojem se nalazila klomparska radionica te kovačev stan koji je nekada bio kovačnica.



Ulica zaboravljenog vremena ima i stari mlin na kojem se melje kukuruzno brašno te ledaru – gospodarsku zgradu koja otkriva kako se nekoć čuvala hrana uz pomoć leda prikupljenog s Dunava. Iznad ledare, pak, nalazi se vidikovac s prekrasnim pogledom na okolicu.

Priprema ajvara u Baranjskoj kući u Karancu (Foto: Danijel Soldo/Cropix)

Kada poželite okrijepu, svratite u Baranjsku kuću. Ulica zaboravljenog vremena nalazi se u sklopu ovog etno restorana koji služi prepoznatljive baranjske specijalitete poput fiš paprikaša, čobanca, perkelta od soma i šarana na rašljama.



Za foodieje tu su i pomalo zaboravljena jela poput puževa u umaku od kopriva i pečenog bagremovog cvijeta.



Ovo je samo početak baranjske avanture. Produžite je na cijeli vikend i istražite vinske ceste u okolici, seoska gospodarstva Sklepić, Tri mudaraca, Ivica i Marica i Bakine čarolije, farmu etno suvenira, crkve sv. Donata i crkvu svetog Stefana Štiljanovića. Možete čak potegnuti i do Kopačkog rita, Belog Manastira ili Darde. Zadovoljstvo je zajamčeno.

Komadić raja između Dunava i Drave koji koketira sa statusom nacionalnog parka +1