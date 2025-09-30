Galerija 22 22 22 22 Nepunih godinu dana otkako je planinarsko sklonište Skorpovac na srednjem Velebitu potpuno izgorjelo, na njegovu je mjestu postavljeno i uređeno novo sklonište. Hrvatski planinarski savez pozvao je sve planinare i ljubitelje prirode na svečano otvorenje koje će se održati u subotu, 18. listopada 2025. godine, s početkom u 13:00 sati.

Na otvorenju skloništa govorit će predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza Darko Berljak, izaslanik ministra turizma i sporta Slavko Štefičar i ravnatelj Parka prirode Velebit Mario Šaban.

Planinarsko sklonište Skorpovac nalazi se u Parku prirode Velebit na srednjem Velebitu, neposredno uz Premužićevu stazu i Velebitski planinarski put. Na 948 metara nadmorske visine, njegovo je postojanje i funkcionalnost od velike važnosti za sigurnost planinara na tom dijelu Velebita.

Novo planinarsko skloništeSkorpovac - 4 (Foto: Komisija za planinarske putove HPS-a)

Staro planinarsko sklonište sasvim je izgorjelo u požaru koji je izbio u prvim satima 31. listopada prošle godine, a vijest o tome duboko je potresla našu planinarsku zajednicu. Hrvatski planinarski savez odmah je s HGSS-om, Parkom prirode Velebit i HPD-om Sveti

"Novo sklonište je jednostavna, ali promišljena građevina čelične i drvene konstrukcije, dimenzija 7 × 7 metara, s dvostrešnim krovištem i kapacitetom za dvadesetak osoba. Posebna pažnja prilikom projektiranja posvećena je funkcionalnosti, održivosti i ekološkoj prihvatljivosti, u skladu s visokim standardima zaštite prirode unutar Parka prirode Velebit", stoji u HPS-ovom opisu novog skloništa.

Planinarsko sklonište Skorpovac - 3 (Foto: Hrvatski planinarski savez)

Konstrukcija novog skloništa podignuta je u lipnju 2025. godine, a čitavo ljeto radilo se na uređenju i unutrašnjosti i okoliša. Izgradnju i opremanje u potpunosti je organizirao i financirao HPS, a za izgradnju i uređenje svoje su ruke ponudile brojne planinarske udruge.

Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život? +5