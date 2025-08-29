Galerija 0 0 0 0 Rovinj je grad kojem se uvijek vraćamo – romantičan, miriše po borovim šumama i moru, s pogledom koji oduzima dah. Upravo tu, tik uz obalu, Maistra nudi dva odlična resorta u kojima kraj ljeta postaje prava mala čarolija: Resort Amarin 4* i Resort Villas Rubin 3*. Oba su savršena za obitelji, ali i sve one koji žele aktivan odmor ispunjen zadnjim ljetnim kupanjem, animacijom i istraživanjem Istarskog poluotoka.

Resort Amarin 4* – panoramski pogled na Rovinj

Ako želite kombinaciju mira, privatnosti i bogate ponude sadržaja, Amarin je pravi izbor. Apartmani Standard za četiri osobe savršeni su za obitelji koje žele uživati u prostranom smještaju s kuhinjom, dnevnim boravkom i terasom. Posebna prednost Amarina su tri vanjska bazena s morskom vodom odmah iznad plaže – idealni za one koji žele birati između kupanja u moru ili bazenu, sve uz nezaboravan pogled na Rovinj. Tu su i animacijski programi za sve uzraste, brojni restorani i barovi, kao i mogućnost da se prepustite cjelodnevnom odmoru ili aktivnom uživanju. Uz ovu ponudu, dva polupansiona u apartmanu za četiri osobe platiti ćete svega 358 eura. (Napomena: termini 1. i 3. rujna već su rasprodani).

Resort Villas Rubin 3* – zabava na bazenima i toboganima

Samo nekoliko minuta dalje, u zelenoj oazi rovinjskog priobalja, smjestio se Villas Rubin. Ovdje ćete pronaći kombinaciju aktivnog odmora i potpunog opuštanja: od biciklističkih i pješačkih staza uz more, do kompleksa bazena s toboganima koji će posebno razveseliti najmlađe. Dvokrevetne sobe s dodatnim ležajem udobne su i praktične, a s balkona ili terasa pruža se pogled na zelenilo i more. Plaže su doslovno ispred resorta - šljunčane, stjenovite, pa čak i pješčane - tako da svatko može pronaći svoj kutak za sebe. Kupon uključuje dva noćenja s polupansionom za dvoje odraslih i jedno dijete do 12 godina po cijeni od 298 eura, a vrijedi u terminima od 28. kolovoza do 1. rujna ili od 5. do 8. rujna 2025.

Bilo da birate Amarin s pogledom na stari grad ili Villas Rubin s bazenima i toboganima, Rovinj će vam pokazati svoju čarobnu stranu u zadnjim ljetnim danima. Manje gužve, dugi zalasc sunca i miris mora samo su dodatan razlog da se prepustite odmoru na jednoj od najljepših jadranskih destinacija.

