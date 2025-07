Galerija 2 2 2 2 Ljetni dani u Rovinju imaju neku posebnu čar. Taj spoj mirisa borovine, soli u zraku i romantičnih vizura starog grada koji se reflektira na površini mora teško je nadmašiti. U srpnju, kada je sunce najvelikodušnije, idealno je pronaći kutak za odmor u kojem će i veliki i mali doći na svoje, a upravo takav nudi Kamp Veštar 5 u Rovinju by Maistra*, smješten u zaštićenoj uvali svega pet kilometara od Rovinja. Ako tražite savršenu kombinaciju prirode, komfora i zabave, ovo je mjesto gdje vam neće nedostajati baš ništa – osim još kojeg dana godišnjeg odmora.

Ponuda dostupna na portalu Crno jaje omogućuje vam da s obitelji uživate u dvije noći u mobilnoj kućici Forest Escape – šarmantnoj i moderno opremljenoj kućici koja prima do pet osoba (dvoje odraslih i troje djece). Cijeli paket dostupan je po cijeni od 478 eura, a termin birate između više srpanjskih datuma – taman da uhvatite sunce, ali izbjegnete najgušće gužve.

Forest Escape smješten je u mirnijem dijelu kampa, u hladu stabala, i zamišljen je kao vaš osobni kutak u prirodi. S prostranom natkrivenom terasom, dvjema spavaćim sobama, dvjema kupaonicama i potpuno opremljenom kuhinjom, ova kućica nudi sve što je potrebno za ugodan boravak. Tu su i klima-uređaj, SAT TV, Wi-Fi, sef te udobna garnitura za opuštanje na terasi. Ukratko, imate sve pogodnosti apartmana, ali u zelenilu kampa i na korak do mora.

Kamp Veštar 5 u Rovinju by Maistra* nije samo mjesto za spavanje – to je iskustvo. Njegova plaža, s kombinacijom šljunka i stijena, može se pohvaliti plavom zastavom, što jamči visoku kvalitetu mora, sigurnost i uređene sadržaje. Ako ste došli s kućnim ljubimcem, kamp vam nudi i dvije posebno uređene plaže za pse, jer i oni zaslužuju godišnji. Za obiteljski provod tu su vanjski bazeni sa slatkom vodom, dječji bazen i omiljeni spray park koji djeca obožavaju. Animacijski tim organizira razne aktivnosti tijekom dana, od kreativnih radionica do sportskih igara, tako da će djeca uživati, a vi si možda napokon ukrasti nekoliko minuta za sebe.

A kada se poželite odmaknuti od bazena i plaže, čeka vas jedan od najfotogeničnijih gradova na Jadranu. Šetnja starogradskim kamenim ulicama vodi vas do vidikovaca, galerija i malih konoba. Uspnite se do crkve sv. Eufemije i nagradite se pogledom koji oduzima dah. Prošećite uzduž šetnice Lungomare Plaza, uživajte u večernjem koktelu s pogledom na more ili unajmite bicikl i istražite zeleni pojas Zlatnog rta. Za one koji vole more iz druge perspektive, izlet brodom do Limskog kanala ili ronjenje oko obližnjih otočića pretvara dan u pravu malu avanturu.

Rezervirajte svoj termin na portalu Crno jaje i osigurajte si nezaboravne srpanjske dane u jednom od najljepših kutaka Istre, jer prava ljeta počinju ovakvim pričama.

