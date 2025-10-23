Galerija 0 0 0 0 Japanska tvrtka Science Corporation predstavila je Mirai Ningen Sentakuki, odnosno futurističku perilicu za pranje ljudi te je izložila u sklopu Osaka Healtcare paviljona na svjetskoj izloži Osaka-Kansai Expo 2025 koja je završila ranije ovoga mjeseca.



Ovaj neobični koncept ima za namjenu promijeniti tradicionalni način održavanja higijene te uvesti ljude u novo doba u kojem se istovremeno čiste i tijelo i um.



Perilica za pranje ljudi zapravo je monumentalna kapsula s niskim sjedalom. Nakon što korisnik sjeda u nju spušta se krov i zatvara se u potpunosti. Na zaslonu se počinju pokazivati opuštajući prizori – poput slika podvodnog svijeta ili pak zalazaka sunca uz umirujuću glazbu.

Perilica za pranje ljudi japanske tvrke Science Co. (Foto: Profimedia)

Kapsula se postupno počinje puniti toplom vodom i ultrafinom sapunicom do razine prsa perući korisnika. Ta se voda potom ispušta, a mlaznice raspršuju čistu vodu kako bi isprale pjenu i nečistoću.

Cijeli proces čišćenja tijela traje svega nekoliko minuta, a ne iziskuje nikakvu akciju od strane osobe koja se nalazi unutra.



Postupak je automatiziran uz pomoć umjetne inteligencije. Precizni senzori u kapsuli stalno mjere razinu vode, temperaturi i brzinu protoka kako bi osigurali maksimalnu udobnost za korisnika.



Proizvođači ističu da perilica ljudi uz to minimizira potrošnju vode predviđenu za kupanje, a sadrži i inteligentna rješenja za recikliranje i filtriranje vode. Oni koji su je dosada isprobali, oduševljeni su novim konceptom kupanja.



Kako izgleda prva perilica ljudi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Hit s Kickstartera: Kuhalo koje "samo" priprema hranu kao iz najboljih restorana +0