Galerija 0 0 0 0 Kanadska tvrtka Agari Kitchen unijela je pravu malu revoluciju na područje kuhanja.

Na platformi Kickstarter prošlog je mjeseca predstavila svoje inteligentno kuhalo pod imenom Agari, a koje obećava pripremu hrane kao iz najboljih restorana uz pomoć umjetne inteligencije te s minimalno ljudskog truda.



Agari izgleda poput minijaturnog bubnja perilice rublja, a navodno kombinira više metoda kuhanja.

Koristi 3D kameru za prepoznavanje hrane koja se nalazi u njemu. Zaslon uređaja omogućuje korisniku da potvrdi o kojoj je namirnici riječ, a potom mu se otvaraju opcije kako bi spomenuta namirnica trebala biti termički obrađena.

Ne morate znati kuhati da bi pripremali hranu s Agarijem (Foto: Profimedia)

Stavite li u Agari juneći odrezak, na zaslonu će vam se pojaviti opcija termičke obrade mesa kao što je krvav, srednje pečen ili jako pečen. Nakon što odaberete svoju preferiranu verziju, u komori od nehrđajućeg čelika započinje termička obrada.



Meso se prvo termički obrađuje u njihovom posebnom sustavu pod pritiskom što osigurava mekoću namirnice kao da je pripremljena sous-vide metodom, a potom se zapeče, odnosno kratkotrajno izloži visokoj temperaturi kako bi dobila hrskavu zapečenu koricu.



Rezultat? Savršeno pečeno meso. Ili barem tako tvrdi Agari Kitchen.



Da su Kanađani uistinu bili uvjerljivi u prezentiranju prototipa ovog kuhala, potvrđuju i brojke s Kickstartera. Iako su tražili podupiratelje da ulože nešto manje od 20.000 dolara za početak proizvodnje, ta je brojka višestruko premašena.



A promocija još uvijek nije završena.



Agari se preko Kickstartera može kupiti po akcijskoj cijeni od 960 kanadskih dolara, odnosno oko 585 eura. Isplati li se ova investicija i radi li uređaj onako kako je obećano, pokazat će vrijeme.

Je li ovo nepotrebno ili briljantno? Kišobran od papira za hitne situacije i koncerte na otvorenom +0