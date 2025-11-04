Galerija 1 1 1 1 U Australiji će se do 2027. godine otvoriti Snowtunnel Park – park s prvom rotirajućom zatvorenom skijaškom konstrukcijom u kojoj je moguće skijati i boardati 365 dana u godini i bez obzira na vremenske uvjete.



Riječ je o projektu istoimene australske start-up tvrtke u čijem se središtu nalazi Snowtunnel – rotirajuća struktura koji se prostire na oko 3000 kvadratnih metara, a koja oponaša izgled stvarnih snježnih padina. Visoka je 12,5 metara i duga 16 metara, te prekrivena snijegom koji proizvodi snježni top tvrtke TehnoAlpin.



Brzina okretanja ovog tunela se može kontrolirati i prilagođavati različitom tipu sportaša – od početnika do iskusnih skijaša koji skijaju i do 50 kilometara na sat. Dok se Snowtunnel okreće, skijaši se kreću s jedne na drugu stranu – poput daskača na valovima – bez da im ponestane podloge za skijanje.

Snowtunnel Park trebao bi biti prvo otvoren u Australiji (Foto: Profimedia)

Okvir ove skijaške strukture je napravljen od čelika, a uključuje i rashladni sustav koji može održavati temperaturu zraka unutar tunela uvijek ispod ništice. U njemu će se stalno nalaziti između 70 do 100 milimetara svježeg snijega, a poseban sustav sprječavat će da snijeg pada po skijašima.

Snowtunnel je zapravo skijaški trenažer koji ima funkciju beskrajne planine. Cijeli sustav se može rastaviti i nanovo složiti te postaviti bilo gdje u svijetu – od pustinje do tropskih otoka. Snowtunnel struktura je posebno dizajnirana za gradska područja jer zauzima manje prostora od klasičnih zatvorenih skijaških centara.



S obzirom da je ovaj projekt osmislio australski start-up Snowtunnel Park, u čarima beskrajne planine prvo će uživati žitelji Melbourna, Sydneya i Brisbanea, a potom i druge zainteresirane zemlje s ograničenom količinom prirodnog snijega.



Snowtunnel Park trebao bi imati i prostore za najam skijaške opreme, učionice i trening zone za početnike, te lounge zonu s hranom i pićima u kojima možete uživati prije ili nakon skijanja. Kako je sve to zamišljeno, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

