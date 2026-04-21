U petak, 8. svibnja s početkom u 19 sati, Restoran Vila Rova u Malinskoj na otoku Krku otvorit će novu sezonu svojih već tradicionalnih gastro susreta, ove godine pod nazivom „Kvarner na Tanjuru". Serija evenata organizirana je u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarner u godini kada regija ponosno nosi titulu Europske Regije Gastronomije. Prva od šest planiranih večera u serijalu, ugostit će jednog od najistaknutijih hrvatskih chefova koji dolazi s Kvarnera, s otoka Krka - Chefa Denija Srdoča.

Dva vrhunska talenta, jedna vizija Kvarnera

U kuhinji Restorana Vila Rova snage će udružiti chef domaćin Marin Pleše i gostujući chef Deni Srdoč. Obojica su snažno povezana s regijom i dijele sličnu filozofiju poštivanja lokalnih namirnica, a ovo je njihova prva službena suradnja.

Deni Srdoč prepoznat je kao jedini chef u Hrvatskoj koji je osvojio Michelinovu zvjezdicu u dva različita restorana (Draga di Lovrana i Nebo). Njegov talent i izvrsnost potvrđeni su i uvrštavanjem na prestižnu listu 100 najboljih chefova svijeta (The Best Chef) već dvije godine zaredom. Denijev stil spaja tradiciju i modernu umjetnost, oslanjajući se na talijansko-francusko-španjolske utjecaje koje transformira u kreativna, globalno relevantna jela. Trenutno je usmjeren na svoj najnoviji međunarodni projekt – otvaranje restorana DENA u Frankfurtu.

S druge strane, Marin Pleše, svoje je vještine brusio u vrhunskim svjetskim restoranima, uključujući i čuveni El Celler de Can Roca (***). Povratkom na rodni otok, Marin je postao predvodnik suvremene otočne kuhinje koja duboko poštuje baštinu Krka. Njegov rad okrunjen je titulama Mladog talenta godine Hrvatske od strane Gault&Millau, a pod njegovim vodstvom Restoran Vila Rova dobio je Michelinovu preporuku, postao članom udruženja JRE te je proglašen najboljim hotelskim restoranom u Hrvatskoj 2025. godine. Smješten u neposrednoj blizini mora s pogledom na Kvarnerski zaljev, Restoran Vila Rova odiše toplom otočnom gostoljubivošću i ambijent je u kojem se svaki gost osjeća dobrodošlo.

Gastro doživljaj u šest slijedova

Posjetitelji večere „Kvarner na Tanjuru“ uživat će u degustacijskom meniju od 6 slijedova, a svako jelo bit će popraćeno pomno odabranim vinima.

Zbog intimne atmosfere restorana i želje za pružanjem vrhunskog iskustva svakom gostu, broj mjesta je ograničen, a rezervacije su obavezne. Zainteresirani ljubitelji gastronomije svoje mjesto mogu osigurati putem službene web stranice restorana.

Pridružite nam se u slavlju kvarnerske gastronomije kroz viziju dvojice vrhunskih lokalnih umjetnika!

