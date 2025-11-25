Galerija 2 2 2 2 Uspavani vulkan Hayli Gubbi na sjeveroistoku Etiopije aktivirao se prvi put u 10 tisuća godina. Probuđeni vulkan prekrio je okolna sela prašinom, izazvao probleme lokalnim poljoprivrednicima, a otežao je i zračni promet tisućama kilometara dalje u Indiji. Žrtava srećom nema, ali stanovnici su se itekako preplašili.

"Imali smo osjećaj kao da je netko bacio dimnu bombu", rekao je lokalni stanovnik Ahmed Abdela novinarima.

Erupciju je zabilježila i NASA, čije snimke prikazuju debele oblake prašine koji se dižu u nebo i šire preko Crvenog mora. Oblaci vulkanskog pepela vinuli su se iznad Jemena, Omana, te sve do Pakistana i Indije, otkrivaju podaci Toulouse Volcanic Ash Advisory Centra.

Vulkan Hayli Gubbi uzdiže se na oko 500 metara nadmorske visine, oko 800 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Adis Abebe i najjužniji je vulkan lanca Erta Ale u regiji Afar. Nalazi se u području intenzivne geološke aktivnosti gdje se susreću dvije tektonske ploče pa njegova erupcija nije nevjerojatna, baš kao niti česta pojava potresa. Od početka godine tlo u etiopskim regijama Afar i Oromia neumorno podrhtava, a kao posljedica potresa su vulkanske erupcije. Etiopija ima oko 50 aktivnih vulkana i nalazi se na popisu 10 zemalja s najviše aktivnih vulkana.

Planina koja se dimi

Najopasniji vulkan u Etiopiji je Erta Ale, a pronaći ćete ga na sjeveroistoku zemlje, blizu granice s Eritrejom. Na vrhu vulkana je jezero lave i to najstarije na svijetu. Vulkani s takvim jezerima su prava rijetkost, na svijetu ih ima tek osam. No to nije jedina posebnost opasnog vulkana – zanimljivo je i da se nalazi u depresiji, tj. području ispod razine mora.

Na afarskom jeziku njegovo ime znači planina koja se dimi, a njegov krater stanovnici zovu ulazom u pakao. Posljednja velika erupcija zabilježena je prije 20 godina, a 2007. godine je lava ponovno potekla, zbog čega je na stotine ljudi evakuirano. O planini koja se dimi ne zna se puno jer je okolni teren je jedan od najnegostoljubivijih na Zemlji, što čini putovanje do nje teškim i opasnim.

Top 10 zemalja s najviše vulkana

Sjedinjene Američke Države Japan Rusija Indonezija Čile Etiopija Papua Nova Gvineja Ekvador Meksiko Island

