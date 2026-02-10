Galerija 0 0 0 0 Postoje putovanja koja se pamte po hotelima, neka po hrani, a neka po prizorima koji vam se urežu u pamćenje za cijeli život. Nizozemska bez sumnje spada u ovu posljednju kategoriju. Kad milijuni tulipana procvjetaju, kanali Amsterdama ožive, a obala Sjevernog mora dobije onaj poseban, svjež miris, jasno je zašto se upravo razdoblje oko Praznika rada smatra idealnim trenutkom za posjet ovoj zemlji.

Upravo takav doživljaj donosi organizirano putovanje Samoborčeka dostupno za kupnju putem portala Crno jaje, a koje kroz pet dana spaja Njemačku i Nizozemsku, velike europske metropole i mala tradicijska mjesta, prirodne spektakle i urbanu kulturu.

Putovanje koje počinje u srcu Europe

Prva postaja na ovom putovanju je Regensburg, jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova u Njemačkoj. Njegova povijesna jezgra pod zaštitom je UNESCO-a, a šetnja uz Dunav i preko slavnog Kamenog mosta daje savršen uvod u putovanje koje spaja povijest i svakodnevni život. Ovdje se lako osjeti duh stare Europe, u kojoj su trgovi i ulice stoljećima bili mjesta susreta, trgovine i priča.

Dan završava u okolici Frankfurta, financijskog središta Njemačke, gdje moderna arhitektura nebodera stoji u zanimljivom kontrastu s tradicionalnim gradskim četvrtima.

Od gotičkih katedrala do futurističkih gradova

Put prema Nizozemskoj vodi preko Kölna, grada koji se ponosi jednom od najimpresivnijih gotičkih katedrala u Europi. Kölner Dom dominira obalom Rajne i podsjeća na vrijeme kada su crkve bile središta ne samo vjere, već i društvenog života.

Potpuni zaokret u atmosferi slijedi dolaskom u Rotterdam. Ovaj grad, gotovo u potpunosti obnovljen nakon Drugog svjetskog rata, danas je simbol moderne Nizozemske. Kubične kuće i futuristička tržnica Markthal pokazuju koliko arhitektura može biti hrabra i funkcionalna istovremeno. Kratko zaustavljanje u Haagu, političkom srcu zemlje, dodatno zaokružuje sliku države u kojoj se tradicija i suvremenost ne sukobljavaju, već nadopunjuju.

Amsterdam - grad kanala, slobode i kulture

Središnji dio putovanja rezerviran je za Amsterdam, grad koji s razlogom nosi nadimak „Venecija sjevera“. Njegova mreža kanala nije samo estetski element, već stoljećima funkcionira kao živi sustav grada. Plovidba brodom otkriva Amsterdam iz perspektive koja najbolje objašnjava njegovu posebnost - uske kuće, mostovi, bicikli i voda u savršenoj ravnoteži.

Osim opuštene atmosfere, Amsterdam je i grad muzeja, ideja i kontrasta. Ovdje možete birati između vrhunskih umjetničkih zbirki, povijesnih lokacija poput Kuće Anne Frank ili jednostavno sjesti uz kanal i promatrati svakodnevni život grada koji se ne trudi impresionirati, ali to radi bez napora.

Vjetrenjače, sir i autentična Nizozemska

Vrhunac proljetnog dijela putovanja svakako je posjet Keukenhofu, najvećem i najpoznatijem cvjetnom parku na svijetu. Ovdje proljeće nije godišnje doba, već prava scenografija. Na 32 hektara posađeno je oko sedam milijuna lukovica, a šetnja među tulipanima, zumbulima i narcisima djeluje gotovo nestvarno.

Kako bi doživljaj bio potpun, program uključuje i posjet Zaanse Schansu, živom muzeju nizozemske industrijske baštine. Vjetrenjače, radionice drvenih klompi i sirane otkrivaju kako je izgledao svakodnevni život prije industrijalizacije. Dan završava u Volendamu, slikovitom ribarskom mjestu na obali, poznatom po šarenim kućicama i opuštenoj atmosferi.

Organizirano putovanje uz Crno jaje - 780 eura

Ovo petodnevno putovanje autobusom, u organizaciji Samoborčeka, zamišljeno je kao cjelovito iskustvo: prijevoz, smještaj, večere, ulaznice i razgledi već su uključeni, a sve vodi iskusni voditelj putovanja. Cijena aranžmana iznosi od 780 eura po osobi, a termin je savršeno pogođen za doživljaj proljetne Nizozemske u njenom najljepšem izdanju.

