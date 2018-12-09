S pravom je nazivamo kraljicom sitnih kolača i najčešće baš za njom posežemo kad nas ponude miješanim kolačima, bilo to kod kuće ili u gostima. Za njezinu pripremu treba i vremena i vještine, ali zato nas ona nagrađuje svojom slašću već na prvi griz. I na drugi, treći, peti, jer mi ne poznajemo baš nikoga tko se zaustavio na samo jednom komadu mađarice, a vi?

Već imate provjereni recept za mađaricu po kojem ju radite godinama, odlično! A imate li recept za blagdanske kekse gotove za 20 minuta koji tako neodoljivo mirišu na đumbir?

Uz već poznate okuse mađarice, neka na vašem stolu zavladaju i malo drugačiji blagdanski okusi, uz recept za kekse od bundeve to je stvarno lako izvedivo.

Sastojci:

Za kore:

600 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

200 g šećera

200 ml kiselog vrhnja

2 jaja

50 g masti

prstohvat soli

Za kremu:

1 l mlijeka

100 g oštrog brašna

200 g šećera

200 g čokolade za kuhanje

5 žlica kakaa

1 žlica ruma

200 g maslaca

Glazura:

150 g čokolade za kuhanje

100 g maslaca

1 žlica ulja

Priprema:

1. U dubljoj zdjeli izmiješajte brašno s praškom za pecivo, dodajte prstohvat soli i šećer, promiješajte pa dodajte jaja, mast i vrhnje te umijesite glatko tijesto.

2. Tijesto podijelite na 5 ili 6 jednakih dijelova, na papiru svaki dio razvaljajte što tanje možete (na veličinu pleha na kojem ćete peći kore), prebacite na obrnutu stranu pleha za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 8-9 minuta (kore trebaju ostati bijele, ne smiju se prepeći). Dok se jedna kora peče, vi razvaljajte drugu i tako dok ne ispečete sve kore. Pustite da se kore dobro ohlade.

3. Skuhajte kremu: u dubljem, većem loncu izmiješajte brašno, kakao, šećer i dio mlijeka, pazite da razbijete eventualne grudice, dodajte ostatak mlijeka pa stavite kuhati na srednje jaku vatru i kuhajte oko 10 minuta. Ugasite vatru, dodajte čokoladu, rum i maslac pa sve dobro izmiješajte.

4. Slažite mađaricu (obavezno je mažite vrućom kremom): stavite prvu koru, premažite je dijelom kreme, potom stavite drugu koru pa opet dio kreme i činite to sve dok ne dođete do zadnje kore. Ostavite da se mađarica ohladi, preko nje stavite nešto teško (poput debelih knjiga ili teških dasaka) i ostavite da tako stoji barem 5-6 sati.

5. Čokoladna glazura: na pari otopite natrganu čokoladu i na kockice narezan maslac pa umiješajte ulje. Glazuru ohladite jedno desetak minuta potom je prelijte po mađarici. Kad se glazura stegnula, narežite mađaricu i poslužite.

