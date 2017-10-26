Galerija 7 7 7 7 Kamene kuće s maštovitim dimnjacima ili fumarima prepoznatljivo su obilježje naselja Lastova na istoimenom otoku. Na tom dalmatinskom otoku koji pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji teško je naći dva jednaka koja potječu još iz 17. i 18. stoljeća. No nitko ne zna pouzdano reći zašto postoji toliko različitih dimnjaka.



U narodu postoji priča o tome da su se mještani stoljećima nadmudrivali gradeći komplicirane fumare kako bi bili ljepši od susjedovih, a navodno je njihova uloga bila pokazati bogatstvo vlasnika kuće.

Neki su bili jednostavnih linija, dok su drugi imali zanimljive detalje poput životinjskih rogova koji su podrugljivo bili usmjereni prema kućama prvim susjeda. Drugi pak tvrde da je raznolikost fumara zapravo demonstracija konstruktorskog genija ljudi onog vremena.

Lastovo se uistinu može podičiti funkcionalnošću svojih dimnjaka, koji su bili dizajnirani tako da zaštite kuću od posljedica jakih vjetrova, ali i mogućih požara na način na koji to drugi dimnjaci nisu mogli.



Bilo kako bilo, riječ je o fotogeničnim detaljima lastovske panorame kojima fotografi ne mogu odoljeti.

Zavirite u našu fotogaleriju i pogledajte prekrasne lastovske fumare kroz objektiv fotografa Romea Ibriševića.