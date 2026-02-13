Galerija 8 8 8 8 Na brežuljku koji dominira dolinom Val d’Orcia, okružen zelenim vinogradima i maslinjacima, smjestio se Montepulciano – jedan od najljepših toskanskih gradića. Montepulciano je jedno od neazobilaznih odredišta svakoga tko krene istraživati toskanske brežuljke koji strše iznad slikovitih cesta uokvirenih čempresima.

Ovaj šarmantni gradić poznat je po svojoj renesansnoj arhitekturi, vrhunskim vinima, atmosferi koja miriše na neka davno minula vremena i gostoprimstvu. Ove je godine, naime, Montepulciano proglašen najgostoljubivijim odredištem na čitavome svijetu prema Traveller Review Awards, istaraživanju koje svake godine provodi Booking.com.

Grad je svoj procvat i doživio u 15. i 16. stoljeću pod snažnim utjecajem Firence, što se vidi u povijesnoj jezgri Montepulciana i raskošnim palačama plemićkih obitelji. Piazza Grande srce je grada, mjesto na kojemu se živahno susreću njegova povijest i suvremenost, baš kao i njegovi stanovnici i rijeke turista koji dolaze upiti komadić njegove duše.

U središtu trga nalazi se bunar Pozzo dei Grifi e dei Leoni, koji je projektirao Antonio da Sangallo, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. U neposrednoj je blizini i palača Palazzo Neri Orselli iz 14. stoljeća, u kojoj se nalazi Gradski muzej.

Palazzo Comunale udaljen je tek kratku šetnju od Piazze Grande, a njegova fasada i toranj koji neodoljivo podsjeća na onaj koji ste vidjeli na Palazzo Vecchio u firenci u jednom će vam pogledu objasniti koliko je ovaj gradić nekoć bio važan i bogat. Katedrala u Montepulcianu, Santa Maria Assunta, dominira vršnim dijelom grada.

Ljubitelji saklralne arhitekture uživat će u gotičko-renesansnoj crkvi posvećenoj svetom Augustinu, a i one manje zaljubljene u umjetnost zauntrigirat će višebojno drveno raspoelo koje se čuva u toj crkvi i koje je možda izradio veliki Donatello. O još jednom važnom povijesnom poglavlju Toskane svjedoči i tvrđava Medici, nekad vojne namjene, koju je 1261. godine podigla Republika Siena.

Jednako impresivna kao i šetnja stmim, popločanim ulicama grada ona je oko njega. Passeggiata Poliziana proteže se oko 200 metara ispod drevnih zidina Montepulciana i povezuje gradska vrata, Porta delle Farine, i Piazzu Santa Maria dei Servi. Sa šetnice se otvara panoramski pogled na dolinu, okolne brežuljke, jezera i Apenine.

Montepulciano je svjetski poznat po crnom vinu Vino Nobile di Montepulciano, jednom od prvih talijanskih vina koje je dobilo prestižnu DOCG oznaku. Proizvodi se pretežno od sorte Sangiovese (lokalno poznate i kao Prugnolo Gentile), a odlikuju ga bogata aroma, note crvenog voća i začina te elegantna struktura.

U podrumima ispod povijesnih palača, ugrađenim vulkansku stijenu, mogu se kušati različite berbe i upoznati duga vinska tradicija Montepulciana. Uz vina i arhitekturu, za potpuni doživljaj Montepulciana obavezno je kušati i tipične toskanske gastro specijalitete - domaću tjesteninu, divljač, vrhunsko maslinovo ulje i naravno – sir pecorino.

