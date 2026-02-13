Galerija 9 9 9 9 Kako potaknuti posjetitelje zaštićenog područja na odgovornije ponašanje i pravilno zbrinjavanje otpada? Pitanje je to na koje odgovara Eko Box, praktično rješenje koje je razvio Nacionalni park Mljet s ciljem smanjenja otpada u prirodi i jačanja svijesti o osobnoj odgovornosti za očuvanje okoliša.

Eko Box je ovog tjedna predstavljen na tematskoj radionici međunarodnog projekta BEHAVE koja se održava u norveškom gradu Bodø, a u ime Javne ustanove Nacionalni park Mljet sudjeluje stručna voditeljica Margarita Polzer.

Eko Box je osmišljen kao jednostavan, funkcionalan i primjenjiv alat koji posjetiteljima omogućuje lakše odvajanje otpada i pravilno postupanje s ambalažom tijekom boravka u Parku. Razvijen je kao odgovor na izazove upravljanja otpadom u osjetljivom otočnom ekosustavu. Njegova svrha nije samo prikupljanje otpada, već i poticanje odgovornog ponašanja kroz praktično i jasno rješenje na terenu.

Projekt BEHAVE financira se kroz program Interreg Europe, a započeo je 1. svibnja 2025. godine. Nije to samo istraživački projekt, već praktični alat namijenjen gradovima i regijama koje žele približiti koncept kružnog gospodarstva građanima te unaprijediti sustave gospodarenja otpadom kroz bolje razumijevanje ljudskog ponašanja, korištenja javnog prostora i svakodnevnih navika.

Pilot-područje provedbe projekta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je otok Mljet. U suradnji s hrvatskim projektnim partnerom, Regionalna agencija DUNEA, NP Mljet aktivno provodi projektne aktivnosti te kroz Eko Box predstavlja hrvatski primjer dobre prakse.

Na radionici u Norveškoj sudjeluju partneri iz Danske, Belgije, Norveške, Slovenije, Italije i Hrvatske, razmjenjujući iskustva i modele koji doprinose održivijem upravljanju otpadom. Predstavljanje Eko Boxa potvrđuje kako i zaštićena područja mogu razvijati inovativna, konkretna i primjenjiva rješenja koja istodobno štite prirodu i educiraju posjetitelje.

Sudjelovanjem u projektu BEHAVE, Nacionalni park Mljet dodatno učvršćuje svoju poziciju predvodnika održivih praksi među zaštićenim područjima u Hrvatskoj i Europi.