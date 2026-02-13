Međunarodni park tamnog neba „Vrani kamen“ prvi je takav park u Hrvatskoj koji je stekao prestižni status u zlatnoj kategoriji prema kriterijima organizacije International Dark-Sky Association. Time je ovo područje međunarodno priznato kao prostor iznimno očuvanog noćnog neba i minimalnog svjetlosnog onečišćenja. Na dobivanju certifikata radili su Astronomsko društvo Kumova slama, Grad Daruvar i Hrvatske šume, a dobiven je 2019. Uspjeh je još veći ako znamo da je prvi hrvatski park tamnoga neba, onaj na Petrovoj gori - izgubio taj status.

Park se nalazi nedaleko od grada Daruvara, a obuhvaća oko osam tisuća hektara na zapadnom dijelu Papuka. Prostire se u smjeru zapad–istok od Daruvarskih vinograda do granice Šumarije Voćin, dok u smjeru sjever–jug seže od kanjona potoka Stančevca prema naseljima Koreničani, Potočani, Katinac i Đulovac. Obuhvaća sjeverni greben Zapadnog Papuka s najvišim vrhovima Vrani kamen, visokim 832 metra, i Crnim vrhom, koji doseže 863 metra nadmorske visine. Većina područja nalazi se između 250 i 700 metara nadmorske visine, dok se manji dio prostire na višim predjelima grebena Dujanova kosa.

Raj za planinare i astrofotografe

Zahvaljujući očuvanoj prirodi i vrlo slaboj razini umjetne rasvjete područje je godinama omiljeno astronomima i astrofotografima. Ondje se redovito organiziraju promatranja svemirskih objekata i snimanja noćnog neba jer kvaliteta tame omogućuje iznimno jasnu vidljivost zvijezda i drugih čuda noćnog neba. A na Petrovu vrhu, udaljenom samo devet kilometara od središta Daruvara, nalazi se i planinarski dom koji pruža zaklon, okrjepu i mogućnost noćenja i planinarima i zaljubljenicima u tamno nebo,

Jedan od temeljnih ciljeva Parka jest podizanje svijesti o problemu svjetlosnog onečišćenja, koje se često zanemaruje u usporedbi s onečišćenjem tla, vode ili zraka. Projekt ne teži samo očuvanju postojećeg stanja, nego i unaprjeđenju kvalitete noćnog okoliša zamjenom zastarjele i neprimjerene javne rasvjete suvremenim, ekološki prihvatljivjiim rješenjima. Time se ne smanjuje samo rasipanje energije, nego se i stvaraju preduvjeti za razvoj astroturizma i razne edukativne i znanstvene aktivnosti.

Stroga pravila ponašanja

Osim "nebeskih" posebnosti, ovaj dio Papuka ističe se bogatom florom i faunom stanište je brojnih divljih vrsta. Upravo zato posjetitelji trebaju poštovati pravila ponašanja. Kampiranje nije dozvoljeno, a loženje otvorene vatre zabranjeno je u šumi i u njezinoj neposrednoj blizini. Sakupljanje šumskih plodova i ljekovitog bilja moguće je samo uz odobrenje za osobne potrebe. Posebna ograničenja vrijede u razdoblju parenja jelenske divljači, kada je pristup Jelenskom jarku privremeno onemogućen kako bi se životinjama osigurali mir i intima.

Naravno, i pravila korištenja rasvjete vrlo su precizno definirana. Zabranjeno je koristiti koristiti duga svjetla, a na lokacijama za promatranje neba, osvjetljenje mora biti minimalno. Preporučuju se ručne ili naglavne svjetiljke s crvenim svjetlom, dok uporaba elektroničkih uređaja mora biti prilagođena noćnom načinu rada. Takve mjere omogućuju bolju prilagodbu oka na tamu i neometano promatranje neba.

