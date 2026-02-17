Galerija 3 3 3 3 U podnožju planine Falknis, iznad slikovitog gradića Maienfeld, smjestilo se Heididorf – autentično selo koje oživljava svijet najpoznatije švicarske djevojčice. Upravo je ovdje književnica Johanna Spyri smjestila radnju svog bezvremenskog romana Heidi, zahvaljujući kojoj smo i mi sanjali da trčimo bosi po mekim alpskim livadama.

Jeste li znali da doslovno možete zakoračiti u ovu priču koja je prevedena na više od 55 jezika? Heididorf nije tek muzej, on nudi potpun doživljaj koji vas vraća u 19. stoljeće, u vrijeme kada je život bio jednostavniji... a pogledi na vrhove, miris sijena i zvuk zvona – i dalje su isti.

Sve je tu

U središtu sela je 300 godina stara Heidina kuća, uređena u duhu vremena kada je Heidi živjela sa svojim djedom Alpöhijem. U interijeru se nalaze drveni namještaj, ognjište i skromna spavaonica, baš onakva kakvu pamtimo iz knjige. U blizini je i alpska koliba (Alphütte) koja dočarava ljetni život na planini, kada je Heidi s malenim kozarem Petrom vodila stado na visoke zelene pašnjake.

Poseban dio iskustva čini stara seoska škola, gdje posjetitelji mogu doživjeti školski dan u Heidiino vrijeme, kao i štale u kojima se nalaze koze, kokoši te konj i kočija kakvom su Heidi i Klara putovale prema dolini. Djeca će osobizo uživati na seoskom trgu, gdje mogu pomaziti i nahraniti životinje te osjetiti neposredan kontakt s prirodom.

U sklopu sela postavljena je i izložba „Johanna Spyri's Heidi World“ koja prikazuje život autorice i globalni uspjeh njezina djela. U suvenirnici, koja igra ulogu u ovome setu kao “Dorfladen” ili seoska trgovina, mogu se kupiti lokalni proizvodi, suveniri i rukotvorine, a u najmanjoj pošti u Švicarskoj pronaći ćete i razglednice s posebnim poštanskim žigom koji će oduševiti kolekcionare.

Kako doći?

Do Maienfelda voze česti vlakovi iz Zuricha i Chura, otprilike svakih 30 minuta. Od željezničke stanice do Heididorfa vodi tematska staza Heidiweg, duga oko 2,4 kilometra, koja prolazi kroz povijesnu jezgru i vinograde, a do sela se stiže za otprilike 35 minuta laganog hoda. Cijela kružna staza duga je oko šest i pol kilometara, a da je obiđete trebat će vam oko sat i pol.

Tijekom sezone, od svibnja do listopada, vikendom prometuje i Heidi bus (PostBus) koji vozi izravno do sela. Automobilom se dolazi autocestom A13, izlaz Maienfeld, uz smeđe putokaze za Heididorf. Parkiranje je moguće kod restorana Heidihof.

Heididorf je otvoren svakodnevno od sredine ožujka do početka studenoga, dok je tijekom zime otvoren u određenim vikend terminima. Cijene ulaznica kreću se okvirno oko 13–15 CHF za odrasle, dok su dječje ulaznice oko 7–8 CHF. Dostupne su i obiteljske karte te organizirani grupni popusti.

Što kušati?

Boravak u ovom dijelu kantona Graubünden nezamisliv je bez kušanja lokalnih specijaliteta. Regija Bündner Herrschaft poznata je po vrhunskim vinima, osobito sortama Pinot Noir, koje zahvaljujući vapnenačkom tlu, obilju sunca i toplom vjetru Föhn postižu iznimnu kvalitetu.

U obližnjim restoranima poslužuju se tradicionalna alpska jela poput fonduea, raclettea i domaćih kobasica, uz izbor planinskih sireva proizvedenih prema starim recepturama. Lokalni vinari rado organiziraju degustacije u svojim vinskim podrumima, a „Maienfelder“ vino već je desetljećima zaštitni znak grada.

Što obići u blizini?

Sam Maienfeld vrijedan je šetnje zbog svojih uskih uličica, patricijskih kuća i vinskih podruma. U okolici se nalazi i povijesni Dvorac Salenegg, okružen vinogradima, jedan od najstarijih vinarskih posjeda u regiji (u privatnom vlasništvu).

Dan u prirodi i na svježem zraku upotpunit će obilazak klisuru Tamina Schlucht kod obližnjeg Bad Ragaza, poznate po termalnim izvorima, ili pak pogledi s planinskih prijevoja i šetnje oko jezera kantona Graubünden.