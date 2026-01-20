Mac and cheese popularno je jelo američke kuhinje – kuhana tjestenina miješa se s kremastim umakom na bazi (nekoliko vrsta) sira i tako poslužuje. Ako ste ljubitelj kontrastnih tekstura tjesteninu možete zapeći u pećnici dok površina ne postane hrskava, a unutrašnjost

Danas vam donosimo recept za upravo takvu tjesteninu – makarone skuhajte al dente i pomiješajte s raskošnim umakom u koji ide čak četiri različite vrsta sira, a potom ih pospite s dodatnim sirom i zapecite u pećnici.

Iako ova verzija iziskuje nešto više truda od klasičnog mac and cheese, itekako se isplati.

Zapečeni makaroni s 4 vrste sira - sastojci: 450 g makarona

450 g naribanog edamera

350 ml vrhnja za kuhanje

350 ml punomasnog mlijeka

225 g pikantnog cheddara

225 g ribane mozzarelle

225 g naribane dimljene gaude

45 g maslaca

3 žlice glatkog brašna

1 kocka za juhu s okusom piletine

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica dimljene paprike u prahu

sol i papar po želji Zapečeni makaroni s 4 vrste sira - priprema: U velikom loncu zakuhajte vodu, posolite je i skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju. Ocijedite tjesteninu i stavite je sa strane. U drugom loncu rastopite maslac na srednje jakoj vatri. Umiješajte brašno i popržite ga jednu do dvije minute uz stalno miješanje. Postupno ulijte mlijeko i nastavite miješati, pa dodajte i vrhnje za kuhanje. U smjesu dodajte i pileću kocku, češnjak u prahu i dimljenu papriku. Kuhajte sve zajedno tri do četiri minute dok se umak ne počne zgušnjavati. U umak dodajte polovicu edamera, gaude, cheddara i mozzarelle i sve dobro umiješajte - ostatak sačuvajte za posipanje i pečenje u pećnici. Posolite i popaprite po želji. U namašćenu vatrostalnu posudu stavite kuhane makarone i pripremljeni umak te sve dobro promiješajte. Po vrhu pospite preostali sir. Stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva oko 20 minuta dok se sir ne rastopi i ne zapeče. Dobar tek!

Hrana koja "diže iz mrtvih" nakon novogodišnjeg tuluma +0