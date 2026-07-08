Beurre compose ili začinski maslac brzi je dodatak jelima koji im dodaje dubinu okusa i slasti. Da biste ga napravili potreban vam je tek dobar blender ili sjeckalica povrća, maslac te začini.

Začinski maslac koji vam danas donosimo puca od umamija, a kombinira sušene rajčice iz ulja s naribanim parmezanom te timijanom, bosiljkom i češnjakom.

Začinski maslac možete servirati na različite načine - servirajte ga na mesnom odresku, uz ribu i plodove more, s pirjanim povrćem ili na običnoj kriški kruha.

Začinski maslac za meso - sastojci: 250 g maslaca sa sobne temperature

50 g sušenih rajčica iz ulja

40 g sitno naribanog parmezana

2 češnja češnjaka

1 žlica nasjeckanog svježeg timijana

1 žlica nasjeckanog svježeg bosiljka

1 čajna žličica soli Začinski maslac za meso - priprema: U mikseru pomiješajte maslac sa sobne temperature – miksajte ga oko dvije minute dok ne postane lagan i pjenast. Dodajte sušene rajčice, češnjak, parmezan, bosiljak, timijan i sol i nastavite miksati dok se ne sljube svi sastojci. Maslac stavite u prozirnu plastičnu foliju i oblikujte u valjak i spremite u hladnjak ili čak zamrzivač. Upotrijebite po potrebi. Dobar tek!

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