Beurre compose ili začinski maslac brzi je dodatak jelima koji im dodaje dubinu okusa i slasti. Da biste ga napravili potreban vam je tek dobar blender ili sjeckalica povrća, maslac te začini.
Začinski maslac koji vam danas donosimo puca od umamija, a kombinira sušene rajčice iz ulja s naribanim parmezanom te timijanom, bosiljkom i češnjakom.
Začinski maslac možete servirati na različite načine - servirajte ga na mesnom odresku, uz ribu i plodove more, s pirjanim povrćem ili na običnoj kriški kruha.
Začinski maslac za meso - sastojci:
- 250 g maslaca sa sobne temperature
- 50 g sušenih rajčica iz ulja
- 40 g sitno naribanog parmezana
- 2 češnja češnjaka
- 1 žlica nasjeckanog svježeg timijana
- 1 žlica nasjeckanog svježeg bosiljka
- 1 čajna žličica soli
Začinski maslac za meso - priprema:
- U mikseru pomiješajte maslac sa sobne temperature – miksajte ga oko dvije minute dok ne postane lagan i pjenast. Dodajte sušene rajčice, češnjak, parmezan, bosiljak, timijan i sol i nastavite miksati dok se ne sljube svi sastojci.
- Maslac stavite u prozirnu plastičnu foliju i oblikujte u valjak i spremite u hladnjak ili čak zamrzivač. Upotrijebite po potrebi. Dobar tek!
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