Galerija 7 7 7 7 Nebo nas ponekad nagradi prizorima koji izgledaju krajnje nestvarno - oblacima koji se ljuljuškaju poput valova, dugama okrenutim na pogrešnu stranu, horizontima po kojima brodovi lete i noćima u kojim čudna bića plešu ponad oluja.

Iako izgledaju kao iz radionice umjetne inteligencije ili dobrog starog Photoshopa, riječ je o fizikalnim fenomenima za koje se "samo" trebaju poklopiti temperatura, vlaga, kretanje zraka, položaj Sunca, struktura oblaka... i još ponešto.

Uživajte u najatraktivnijim meteorološkim fenomenima... jer su toliko rijetki da ih vjerojatno nećete vidjeti uživo.

Cirrus Kelvin–Helmholtz — nebeski valovi

Jedna od najimpresivnijih formacija oblaka nastaje pri susretu slojeva zraka koji se kreću različitim brzinama. Zove se Kelvin–Helmholtzova nestabilnost, a izgleda puno maštovitije nego što ime sugerira - oblaci poprimaju oblik pravilnih valova “iz crtića” ili oblik kovrča. Oblaci ovog oblika postoje samo nekoliko minuta jer ih atmosfersko strujanje brzo deformira. Upravo zbog njihove kratkotrajnosti, pravi je doživljaj ugledati ih i rijetka sreća zabilježiti ih fotoaparatom.

Morning Glory — velika nebeska cijev

Morning Glory jedan je od najneobičnijih oblaka na svijetu. Izgleda poput golemog vodoravnog cilindra koji se proteže kilometrima kroz nebo. Najpoznatiji se pojavljuje iznad sjeverne Australije, gdje ga lokalni stanovnici i piloti prate kao spektakularan prirodni fenomen. Ovaj oblak nastaje zbog složenih interakcija između morskog zraka, atmosferskih valova i temperaturnih razlika. Može se kretati velikom brzinom i izgledati poput ogromnog vala koji putuje nebom.

Fata Morgana — (ne) vjerujte svojim očima

Fata Morgana jedna je od najpoznatijih i najtajanstvenijih optičkih pojava. Nastaje kada se slojevi zraka različitih temperatura nalaze jedan iznad drugoga. Zbog savijanja svjetlosti udaljeni objekti poput brodova, otoka ili obala mogu izgledati kao da lebde, izduženi su, okrenuti naopako ili pretvoreni u potpuno neobične oblike. Stoljećima su ovakvi prizori hranili legende o tajanstvenim otocima i gradovima na moru.

Crveni vilenjaci – bajkoviti ples iznad oluje

Dok većina ljudi munje povezuje s tlom, visoko iznad snažnih grmljavinskih oblaka događaju se još spektakularniji električni fenomeni. Sprites ili crveni vilenjaci golemi su ali kratkotrajni bljeskovi koji se pojavljuju u gornjoj atmosferi, često u obliku crvenih stupova, meduza ili grana. Traju svega nekoliko milisekundi i teško ih je uočiti golim okom.

Brockenov spektar — divovska sjena okružena dugom

Brockenov spektar nastaje kada promatračeva sjena padne na sloj magle ili oblaka ispod njega. Zbog optičkog raspršenja oko sjene se može pojaviti veliki kružni prsten duginih boja. Najčešće se vidi na planinama ili iz aviona. Sjena osobe može izgledati ogromno, zbog čega je ovaj fenomen kroz povijest često povezivan s nadnaravnim pojavama.

Dijamantna prašina — svjetlucanje koje ne možete kupiti

Dijamantna prašina nastaje u vrlo hladnim područjima kada sitni ledeni kristali lebde u zraku poput blagog snijega. Na sunčevoj svjetlosti kristali stvaraju blještavi efekt zbog kojeg cijela atmosfera izgleda kao da je ispunjena sitnim dijamantima. Ova je pojava najčešća u polarnim krajevima i tijekom ekstremno hladnih zimskih razdoblja.

Undulatus asperatus — nebo poput uzburkanog mora

Undulatus asperatus jedna je od najdramatičnijih formacija oblaka. Donja strana oblaka poprima oblik golemih valova i nabora koji podsjećaju na nemirno more. Iako izgleda prijeteće, ova pojava sama po sebi nije znak opasne oluje. Nastaje zbog složenih atmosferskih strujanja koja oblikuju slojeve oblaka u neobične uzorke.

Obrnuta duga — kad se nebo osmjehne

Circumzenithal arc ili obrnuta duga rijedak je fenomen koji se često opisuje kao "osmijeh na nebu". Za razliku od obične duge koja se pojavljuje prema horizontu, circumzenithal arc nalazi se visoko oko zenita. Nastaje lomom Sunčeve svjetlosti kroz ledene kristale u visokim oblacima. Boje su često vrlo jasne i intenzivne, ponekad čak izraženije nego kod klasične duge.

Bijela duga - čudesna ljepota bez boje

Fog bow, odnosno bijela duga, izgleda gotovo kao blijeda, ali zato ne i manje lijepa, kopija obične duge. Nastaje kada se svjetlost prolazi kroz vrlo sitne kapljice magle. Budući da su kapljice puno manje nego kod kišne duge, boje se međusobno preklapaju i fenomen poprima gotovo potpuno bijelu boju.

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