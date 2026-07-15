Stir fry je odlična ideja kad vam treba brzi ručak ili večera na stolu. Ovaj stir fry s rezancima, svinjetinom i kozicama upravo je takav recept. Uz dobru organizaciju vremena sve komponente možete završiti u manje od pola sata.

Riječ je o jelu popularnom u Singaporeu u kojem se rezanci od jaja začinjavaju curry prahom, a sljubljuju sa svinjetinom, kozicama i povrćem po želji. Danas vam donosimo recept za rezance sa svinjetinom i kozicama u singapurskom stilu.

Rezanci sa svinjetinom i kozicama - sastojci: 300 g svinjskog lungića

200 g očišćenih kozica

100 g shiitake gljiva

100 g rezanaca od jaja

45 ml umaka od soje

30 ml sherryja

2 čajne žličice šećera

2 čajna žličice curry praha

1 paprika

1 luk

1-2 češnja češnjaka

komadić svježeg đumbira

½ čajne žličice kineske mješavine Five spice

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Rezanci sa svinjetinom i kozicama - priprema: Marinirajte svinjski lungić u umaku od soje, sherryju, šećeru i kineskoj mješavini five spice. Pustite da se meso marinira oko pola sata – s tim da okrećete svinjetinu svakih 10-ak minuta da bi uistinu upilo okuse. Ispecite lungić u limu za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje na 200 Celzijevih stupnjeva oko 12 minuta. Marinadu sačuvajte do kraja. U isto vrijeme skuhajte rezance prema uputama na pakiranju, ocijedite ih i stavite sa strane. U woku zagrijte biljnog ulje pa na njemu prepržite luk, papriku i shiitake gljive oko 5 do 7 minuta dok ne omekšaju i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte curry prah, nasjeckajte češnjak i naribajte đumbir te nastavite sve zajedno pirjati oko još jedne minute. Posolite po potrebi. Pred kraj kuhanja dodajte kozice i termički ih par minuta dok se kozice ne obrade do kraja. Dodajte kuhane rezance i sačuvanu marinadu te lungić koji ste narezali na tanke ploške. Sve dobro promiješajte i pirjajte par minuta dok se okusi ne sljube. Poslužite jelo toplo. Dobar tek!

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