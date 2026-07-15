Stir fry je odlična ideja kad vam treba brzi ručak ili večera na stolu. Ovaj stir fry s rezancima, svinjetinom i kozicama upravo je takav recept. Uz dobru organizaciju vremena sve komponente možete završiti u manje od pola sata.
Riječ je o jelu popularnom u Singaporeu u kojem se rezanci od jaja začinjavaju curry prahom, a sljubljuju sa svinjetinom, kozicama i povrćem po želji. Danas vam donosimo recept za rezance sa svinjetinom i kozicama u singapurskom stilu.
Rezanci sa svinjetinom i kozicama - sastojci:
- 300 g svinjskog lungića
- 200 g očišćenih kozica
- 100 g shiitake gljiva
- 100 g rezanaca od jaja
- 45 ml umaka od soje
- 30 ml sherryja
- 2 čajne žličice šećera
- 2 čajna žličice curry praha
- 1 paprika
- 1 luk
- 1-2 češnja češnjaka
- komadić svježeg đumbira
- ½ čajne žličice kineske mješavine Five spice
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Rezanci sa svinjetinom i kozicama - priprema:
- Marinirajte svinjski lungić u umaku od soje, sherryju, šećeru i kineskoj mješavini five spice. Pustite da se meso marinira oko pola sata – s tim da okrećete svinjetinu svakih 10-ak minuta da bi uistinu upilo okuse.
- Ispecite lungić u limu za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje na 200 Celzijevih stupnjeva oko 12 minuta. Marinadu sačuvajte do kraja.
- U isto vrijeme skuhajte rezance prema uputama na pakiranju, ocijedite ih i stavite sa strane.
- U woku zagrijte biljnog ulje pa na njemu prepržite luk, papriku i shiitake gljive oko 5 do 7 minuta dok ne omekšaju i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte curry prah, nasjeckajte češnjak i naribajte đumbir te nastavite sve zajedno pirjati oko još jedne minute. Posolite po potrebi.
- Pred kraj kuhanja dodajte kozice i termički ih par minuta dok se kozice ne obrade do kraja. Dodajte kuhane rezance i sačuvanu marinadu te lungić koji ste narezali na tanke ploške. Sve dobro promiješajte i pirjajte par minuta dok se okusi ne sljube.
- Poslužite jelo toplo. Dobar tek!
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