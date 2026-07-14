Sočne grilane breskve, kremasta mozzarella, slani pršut i mirisni bosiljak stvaraju savršenu kombinaciju okusa u ovoj laganoj ljetnoj salati. Poslužite je uz hrskavu ciabattu kao lagani ručak ili elegantno predjelo za druženja na otvorenom.

Ako pripremate ovu salatu na roštilju na drveni ugljen, breskve i ciabatta dobit će izraženiju aromu dima koja se izvrsno slaže sa slatkoćom meda i kremastom mozzarellom. Ali - u nuždi - poslužit će i grill tava.

Salata s grilanim breskvama - sastojci: 2 malo tvrđe breskve (oko 300 g), narezane na četvrtine i bez koštica

1 čajna žličica maslinova ulja

nekoliko grančica timijana, samo listići

50 g rikule ili matovilca

150 g cherry rajčica, prepolovljenih

100 g pršuta, natrganog na manje komade

150 g mozzarelle (u vodi)

1 žlica meda

2–3 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja

1 čajna žličica aceta balsamica

nekoliko listova svježeg bosiljka, grubo natrganih

cvijet soli

svježe mljeveni crni papar Za posluživanje 2 velike kriške ciabatte (oko 180 g) ili 1 veća ciabatta prerezana napola

1 veći češanj češnjaka, lagano zgnječen

2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja Salata s grilanim breskvama - priprema: Četvrtine bresaka premažite maslinovim uljem. Zagrijte grill tavu ili roštilj na srednje jakoj vatri pa pecite breskve 5 do 7 minuta dok ne omekšaju i dobiju lijepe tragove pečenja s obje strane. Pečene breskve prebacite na tanjur, pospite listićima timijana i svježe mljevenim paprom te ostavite sa strane. U istoj grill tavi kratko prepecite ciabattu dok ne postane hrskava i lagano zapečena. Još tople natrljajte zgnječenim češnjakom i premažite ekstra djevičanskim maslinovim uljem. U većoj zdjeli ili na pladnju rasporedite rikulu ili matovilac, dodajte cherry rajčice i komadiće pršuta. Dodajte grilane breskve, a mozzarellu natrgajte rukama na veće komade i rasporedite po salati. Sve prelijte medom, ekstra djevičanskim maslinovim uljem i acetom balsamicom. Na kraju dodajte listove bosiljka, pospite cvijetom soli i svježe mljevenim paprom. Poslužite odmah uz toplu, hrskavu ciabattu.

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