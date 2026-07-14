Sočne grilane breskve, kremasta mozzarella, slani pršut i mirisni bosiljak stvaraju savršenu kombinaciju okusa u ovoj laganoj ljetnoj salati. Poslužite je uz hrskavu ciabattu kao lagani ručak ili elegantno predjelo za druženja na otvorenom.
Ako pripremate ovu salatu na roštilju na drveni ugljen, breskve i ciabatta dobit će izraženiju aromu dima koja se izvrsno slaže sa slatkoćom meda i kremastom mozzarellom. Ali - u nuždi - poslužit će i grill tava.
Salata s grilanim breskvama - sastojci:
- 2 malo tvrđe breskve (oko 300 g), narezane na četvrtine i bez koštica
- 1 čajna žličica maslinova ulja
- nekoliko grančica timijana, samo listići
- 50 g rikule ili matovilca
- 150 g cherry rajčica, prepolovljenih
- 100 g pršuta, natrganog na manje komade
- 150 g mozzarelle (u vodi)
- 1 žlica meda
- 2–3 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja
- 1 čajna žličica aceta balsamica
- nekoliko listova svježeg bosiljka, grubo natrganih
- cvijet soli
- svježe mljeveni crni papar
Za posluživanje
- 2 velike kriške ciabatte (oko 180 g) ili 1 veća ciabatta prerezana napola
- 1 veći češanj češnjaka, lagano zgnječen
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja
Salata s grilanim breskvama - priprema:
- Četvrtine bresaka premažite maslinovim uljem. Zagrijte grill tavu ili roštilj na srednje jakoj vatri pa pecite breskve 5 do 7 minuta dok ne omekšaju i dobiju lijepe tragove pečenja s obje strane.
- Pečene breskve prebacite na tanjur, pospite listićima timijana i svježe mljevenim paprom te ostavite sa strane.
- U istoj grill tavi kratko prepecite ciabattu dok ne postane hrskava i lagano zapečena. Još tople natrljajte zgnječenim češnjakom i premažite ekstra djevičanskim maslinovim uljem.
- U većoj zdjeli ili na pladnju rasporedite rikulu ili matovilac, dodajte cherry rajčice i komadiće pršuta.
- Dodajte grilane breskve, a mozzarellu natrgajte rukama na veće komade i rasporedite po salati.
- Sve prelijte medom, ekstra djevičanskim maslinovim uljem i acetom balsamicom. Na kraju dodajte listove bosiljka, pospite cvijetom soli i svježe mljevenim paprom.
- Poslužite odmah uz toplu, hrskavu ciabattu.
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