Galerija 1 1 1 1 Ovaj tjedan u potrazi smo za laganim ljetnim jelima koje nije teško pripremiti, a koje lijepo zasićuju. Ne padaju teško na želudac, ukusni su i napravljeni od sezonskih namirnica.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s jednostavnom salatom na bazi slanutka, kvinoje i povrća koju možete pripremiti unaprijed, staviti u hladnjak i jesti nekoliko dana zaredom.

Ovaj tjedna pripremit ćemo i zapečene tikvice sa sirom, .laganu tjesteninu koja se sprema sa šačicom sastojaka i rižoto s kobasicama.

Za ljubitelje piletine tu su ražnjići s limunom, dok će ljubitelji slatkog uživati u jednostavnoj piti od mlijeka.

Proteinska salata od kvinoje, slanutka i povrća (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 29.6. - Salata sa slanutkom i povrćem

Napravite divnu salatu od slanutka, kvinoje i sezonskog povrća - svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u hladnjaku. Štoviše, okus će joj biti bolji nakon što odstoji dan ili dva u hladnjaku.

Utorak, 30.6. - Zapečene tikvice sa sirom

Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine - možete je narezati na t anke "odreske" i zapeći u pećnici s malo naribanog sira kako biste dobili ukusan prilog. Imamo recept!

Zapečene tikvice sa sirom (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 1.7. - Rižoto s kobasicama

Savršeni rižoto je kremast, ali ne i prekuhan. Da bi se postigla idealna tekstura, važno je upotrijebiti pravu rižu, ali i dolijevati tekućinu na odgovarajući način. Rižoto od ljute kobasice i graška idealna je kombinacija.

Četvrtak, 2.7. - Lagana tjestenina sa sirom

Za ukusnu tjesteninu ne treba vam puno sastojaka niti – filozofije. Ova tjestenina s ricottom, limunom i sirom pecorinom najbolji je dokaz. Pripremiti se može u vrlo kratkom vremenu, a servirati kao brzi ručak ili večera.

Pita od mlijeka (Foto: Stockfood)

Petak, 3.7.- Punjene lignje

Punjene lignje na sicilijanski način izvrsno su jelo za petak – u nadjevu se uz sjeckane krakove može naći i mekana sredina kruha te ribani parmezan, a sve se na kraju može fino zapeći u umaku od rajčica.

Subota, 4.7. - Pita od mlijeka

Melktert ili mliječni tart južnoafrički je specijalitet koji je osvojio cijeli svijet. Glavni sastojak je mlijeko zbog kojeg je nadjev pjenast poput najfinijih kremšnita.

Nedjelja, 5.7. - Pileći ražnjići

Pileći ražnjići s limunom i Tzatziki umakom idealni su nedjeljni ručak tijekom ljeta. Pucaju od okusa, a servirati se mogu sa sezonskom salatom i prilogom po želji.

Ne treba vam puno sastojaka ni novca za pripremu ovih 7 slasnih jela koje ćemo kuhati ovog tjedna +2