Galerija 1 1 1 1 Ovaj tjedan u potrazi smo za laganim ljetnim jelima koje nije teško pripremiti, a koje lijepo zasićuju. Ne padaju teško na želudac, ukusni su i napravljeni od sezonskih namirnica.
Ponedjeljak bez mesa otvaramo s jednostavnom salatom na bazi slanutka, kvinoje i povrća koju možete pripremiti unaprijed, staviti u hladnjak i jesti nekoliko dana zaredom.
Ovaj tjedna pripremit ćemo i zapečene tikvice sa sirom, .laganu tjesteninu koja se sprema sa šačicom sastojaka i rižoto s kobasicama.
Za ljubitelje piletine tu su ražnjići s limunom, dok će ljubitelji slatkog uživati u jednostavnoj piti od mlijeka.
Proteinska salata od kvinoje, slanutka i povrća (Foto: Shutterstock)
Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.
Ponedjeljak, 29.6. - Salata sa slanutkom i povrćem
Napravite divnu salatu od slanutka, kvinoje i sezonskog povrća - svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u hladnjaku. Štoviše, okus će joj biti bolji nakon što odstoji dan ili dva u hladnjaku.
Utorak, 30.6. - Zapečene tikvice sa sirom
Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine - možete je narezati na tanke "odreske" i zapeći u pećnici s malo naribanog sira kako biste dobili ukusan prilog. Imamo recept!
Zapečene tikvice sa sirom (Foto: Shutterstock)
Srijeda, 1.7. - Rižoto s kobasicama
Savršeni rižoto je kremast, ali ne i prekuhan. Da bi se postigla idealna tekstura, važno je upotrijebiti pravu rižu, ali i dolijevati tekućinu na odgovarajući način. Rižoto od ljute kobasice i graška idealna je kombinacija.
Četvrtak, 2.7. - Lagana tjestenina sa sirom
Za ukusnu tjesteninu ne treba vam puno sastojaka niti – filozofije. Ova tjestenina s ricottom, limunom i sirom pecorinom najbolji je dokaz. Pripremiti se može u vrlo kratkom vremenu, a servirati kao brzi ručak ili večera.
Pita od mlijeka (Foto: Stockfood)
Petak, 3.7.- Punjene lignje
Punjene lignje na sicilijanski način izvrsno su jelo za petak – u nadjevu se uz sjeckane krakove može naći i mekana sredina kruha te ribani parmezan, a sve se na kraju može fino zapeći u umaku od rajčica.
Subota, 4.7. - Pita od mlijeka
Melktert ili mliječni tart južnoafrički je specijalitet koji je osvojio cijeli svijet. Glavni sastojak je mlijeko zbog kojeg je nadjev pjenast poput najfinijih kremšnita.
Nedjelja, 5.7. - Pileći ražnjići
Pileći ražnjići s limunom i Tzatziki umakom idealni su nedjeljni ručak tijekom ljeta. Pucaju od okusa, a servirati se mogu sa sezonskom salatom i prilogom po želji.
Ne treba vam puno sastojaka ni novca za pripremu ovih 7 slasnih jela koje ćemo kuhati ovog tjedna +2