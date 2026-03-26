Narančasti slatki krumpir tajna je sočnosti ovoga veganskog deserta, a koji se priprema isključivo sa sastojcima biljnog porijekla. Sastoji se od neodoljivo sočnog biskvita i podjednako slasne kreme te je idealan za vegane i vegetarijance.

Batat ili slatki krumpir nalazi se u biskvitu, ali i glazuri. Ispecite ga u pećnici u kori ili skuhajte oguljenog na štednjaku, prije nego što ga pretvorite u pire i dodate ostalim sastojcima.

Slatkoću ovom desertu daje sam krumpir, ali i javorov sirup te šećer. Upotrijebiti možete sve od bijelog i smeđeg šećera do onog kokosovog.

Veganska čokoladna torta s batatom - sastojci: Za biskvit: 150 g pirea od batata

120 g glatkog brašna

120 ml biljne zamjene za mlijeko

60 g šećera

60 g javorovog sirupa

30 g tamne čokolade

30 g kakaa u prahu

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

1 žlica octa

1 čajna žličica praška za pecivo

½ čajne žličice sode bikarbone Za glazuru: 200 g pirea od batata

125 ml maslaca od badema

100 g šećera

50 g kakaa u prahu

30 ml biljne zamjene za mlijeko

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Veganska čokoladna torta s batatom - priprema: Napravite glazuru: izmiksajte batat, šećer, kakao, bademov maslac, zamjenu za mlijeko, ekstrakt vanilije i sol dok ne dobijete glatku smjesu. Stavite glazuru u hladnjak da se ohladi i stisne. Napravite biskvit: u blenderu pomiješajte batat, javorov sirup, ocat, ekstrakt vanilije i biljnu zamjenu za mlijeko dok smjesa ne postane glatka. U drugoj zdjeli prosijajte brašno i kakao prah, dodajte prašak za pecivo i sodu bikarbonu te šećer. Pomiješajte “suhe” i “vlažne” sastojke dok se ne sjedine. U smjesu dodajte i komadiće nasjeckane tamne čokolade. Smjesu za biskvit prebacite u okrugli kalup za torte promjera oko 20 centimetara, a koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Stavite peći biskvit u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 20 do 25 minuta, odnosno dok biskvit nije pečen do kraja. Provjerite čačaklicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite biskvit do kraja, pa ga premažite s glazurom i poslužite. Dobar tek!

