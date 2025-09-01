Umak od crnog vina sastavni je dio francuske kuhinje i svojevrsna varijacija njihovog bordelaisea – umaka koji dolaze iz regije Bordeaux, poznatog po odvažnim crvenim vinima.
Umak od crnog vina savršeno se sljubljuje s jelima od junetine, a servirati ga možete i uz pečeni odrezak – tanini i voćne note u tom vinu pojačavaju prirodne okuse mesa.
Najbolje rezultate dobit ćete ako odaberete za umak crno vino punijeg tijela poput merlota, caberneta, zinfandela ili pak pinot noira.
Za pripremu, pak, bit će vam potrebna tek šačica sastojaka i otprilike 20-ak minuta vremena.
Umak od crnog vina - sastojci:
- 250 ml crnog vina
- 250 ml mesnog temeljca
- 20 g maslaca
- 1 ljutika
- 1 žlica mediteranske mješavine začina
- biljno ulje
- sol po želji
Umak od crnog vina - priprema:
- Nasjeckajte ljutiku i prepirjajte je na malo maslaca u tavi. Pirjajte oko tri do četiri minute.
- Podlijte tavu s crnim vinom, dobro promiješajte i kuhajte sve zajedno oko pet minuta na umjerenoj temperaturi.
- Dodajte i mesni temeljac, smanjite temperaturi na lagano i nastavite kuhati sve zajedno još oko pet minuta dok se umak ne počne reducirati.
- Začinite umak s mediteranskom mješavinom začina i nešto soli, umiješajte maslac i kuhajte još dvije do tri minute. Poslužite umak s pečenom junetinom. Dobar tek!
