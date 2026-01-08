Galerija 4 4 4 4 Prošla godina je arheolozima i povjesničarima bila od ogromnog značaja, kako zbog velikih projekata koje su priveli kraju, tako i zbog neočekivanih otkrića koja su iznova ispisala poglavlja ljudske povijesti. Od džungli do dubina mora, istraživači su uz pomoć naprednih tehnologija skeniranja i klasičnih arheoloških iskapanja došli do dragocjenih saznanja.

Nova majanska povijest

Kraljevska grobnica Te K’ab Chaaka u majanskom gradu Caracolu (današnji Belize) je najznačajnije arheološko otkriće u 2025. godini. Riječ je o počivalištu osnivača kraljevske dinastije stare oko 1.700 godina. Kada su ušli u grobnicu, arheolozi su imali što za vidjeti – vrijedne predmete, poput maske smrti od žada i školjki, kao i artefakte koji potvrđuju rane veze s moćnim Teotihuacánom u današnjem Meksiku. To je mjesto bilo najveće gradsko središte Srednje Amerike tijekom klasičnog razdoblja pretkolumbovske Amerike, i s populacijom od 200.000 stanovnika predstavljalo je jedan od najvećih gradova na svijetu u to vrijeme. Važno otkriće u korijenu mijenja razumijevanje majanske povijesti, jer po prvi put jasno identificira začetnika političke moći u Caracolu i nudi uvid u razvoj ranih majanskih država.

Izgubljena grobnica

U egipatskoj Dolini kraljeva arheolozi su pronašli grobnicu faraona Tutmozisa II., koja je od otkrića Tutankamonove grobnice jedno od najvažnijih postignuća. Unatoč djelomičnoj pljački u antičko doba, u grobnici su pronađeni vrijedni pogrebni predmeti s kraljevskim kartušama, koji nude nove uvide u političke i religijske prilike tog razdoblja. Kraljevska kartuša je ovalni okvir koji se u starom Egiptu koristio za ispisivanje imena faraona hijeroglifima, a arheolozima je od velikog značaja jer im pomaže u identifikaciji vladara i točnom datiranju grobnica, hramova i predmeta.

Karahantepe (Foto: Profimedia)

Neolitski amfiteatar

Na lokalitetu Karahantepe u jugoistočnoj Turskoj prošle godine je otkrivena golema kružna građevina nalik amfiteatru, stara oko 11.000 godina. Terasasta sjedala i rezbarije ljudskih i životinjskih likova upućuju na rituale i društvene sustave lovačko-sakupljačkih zajednica. Ovo otkriće preispituje tezu da su monumentalne građevine nastale tek nakon razvoja poljoprivrede.

Potopljena luka

Podmorska luka iz ptolemejskog razdoblja otkrivena je uz obalu Egipta, blizu hramskog kompleksa Taposiris Magna. Pronađeni su kameni podovi, masivni stupovi i drevna sidra, a vjeruje se da je luka bila važno pomorsko središte tijekom vladavine kraljice Kleopatre. Otkriće podupire teorije da je kompleks imao izniman značaj te dodatno pojačava nagađanja da bi se ondje mogla nalaziti njezina grobnica.

Dionizijska blagovaonica

Iskopavanja u novom dijelu Pompeja otkrila su raskošnu blagovaonicu ukrašenu živopisnim freskama s prizorima sljedbenika mitološkog boga vina Dioniza. Boje su iznimno očuvane, gotovo iste kao prije erupcije Vezuva 79. godine. Prikazi satira, glazbe i rituala ukazuju na religijsku pripadnost ili simboličko poistovjećivanje elite s Dionizom kao znakom raskoši i statusa. Arhitektonski elementi i mozaici dodatno naglašavaju društvenu funkciju prostora.

Pompeji - 19 (Foto: Saša Vugrinec)

Potopljeni kameni zid

Uz pomoć sonara i podvodnih dronova, kod obale otoka Île de Sein u Bretanji otkriven je veliki kameni zid potopljen u Atlantskom oceanu, star oko 7.000 godina. Smatra se da je izgrađen u kasnom kamenom dobu, prije nego što je more poraslo i potopilo obalna naselja. Taj impresivan primjer prapovijesnog graditeljstva služio je za obranu stanovništva ili velika zamka za ribe. Otkriće pokazuje da su neolitska društva bila sposobna organizirati radne skupine i provoditi velike građevinske projekte, ali i podsjeća koliko su klimatske promjene oblikovale ljudsku povijest.

Drvene dvorane u Škotskoj

Iskopavanja ispod školskog igrališta u malom škotskom gradu otkrila su ostatke goleme neolitske drvene dvorane, stare gotovo 6.000 godina - više od tisuću godina starije od najranijih faza Stonehengea. Riječ je o najvećoj takvoj građevini ikada otkrivenoj u Škotskoj, što upućuje na njezinu uporabu za društvena okupljanja, gozbe i ceremonije među prvim poljoprivrednim zajednicama tog područja. Građevina, podignuta od masivnih hrastovih stupova, pokazuje visoku razinu arhitektonskog i inženjerskog znanja te dovodi u pitanje dosadašnje pretpostavke o jednostavnosti neolitskih društava na Britanskom otočju.

Svetište Odiseja na Itaki

Na grčkom otoku Itaki arheolozi su identificirali lokalitet za koji se vjeruje da je bio svetište posvećeno legendarnom junaku Odiseju. Smješten unutar arheološkog kompleksa ranije poznatog kao Homerova škola, lokalitet je desetljećima bio predmet rasprava među stručnjacima. Iskopavanja 2025. godine pružila su konkretne dokaze o kultnom središtu gdje su stanovnici i putnici prinosili darove Odiseju. Pronađeni su brojni zavjetni prilozi, uključujući male brončane kipove i keramičke posude, a posebno se ističe ulomak crijepa s grčkim natpisom koji izričito spominje ime Odisej. Svetište se sastoji od kamenih terasa i središnjeg oltara na kojem su se prinosile životinjske žrtve, a prigodno je smješteno na uzvisini s pogledom na more.

Bromeswellska kanta

Desetljećima je tzv. Bromeswellska kanta bila jedan od najzagonetnijih predmeta pronađenih u blizini poznatog anglosaksonskog grobnog nalazišta Sutton Hoo u Suffolku. Godine 2025. tim povjesničara i arheologa konačno je riješio tu zagonetku. Nova kemijska i forenzička analiza unutrašnjosti kante otkrila je da se ne radi o ukrasnom daru ili običnoj posudi za vodu, već o urni iz 6. stoljeća, bizantskog podrijetla. Otkrivanje spaljenih ostataka konja i tragova lomače ukazuje na to da je kanta imala središnju ulogu u pogrebnom ritualu osobe visokog statusa. Ovo je povijesno značajno jer pokazuje duboke kulturne veze između anglosaksonske elite i Bizantskog Carstva.

Temelji rimske bazilike u Londonu

U samom središtu Londona arheolozi su došli do zapanjujućeg otkrića tijekom početnih faza izgradnje novog nebodera. Duboko ispod modernih gradskih ulica pronašli su masivne kamene temelje rimske bazilike, datirane oko 78.–84. godine nove ere. Ta je građevina nekoć bila građansko i pravno središte Londiniuma, rimske prijestolnice Britanije, a njezina veličina sugerira da je grad bio znatno razvijeniji nego što se ranije pretpostavljalo. Na nalazištu su pronađeni i brojni manji artefakti, uključujući brončane stiluse za pisanje te ulomke keramike uvezene iz Galije. Stručnjaci žele zadržati antičku arhitekturu tako što će je uklopiti u novu zgradu i učine je dostupnom javnosti.

