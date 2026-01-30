Galerija 0 0 0 0 Parmezan je vrlo popularan dodatak jelima, i ne samo talijanskima, ali najčešće ga koristimo na jedan način - posipamo njime gotovo jelo. Pravi gurmani davno su naučili da je netom naribani sir bogatiji okusom i svježiji, pa sve češće u hladnjacima nalazimo i parmezan u komadu, ali rijetko ga iskoristimo do kraja.

Kora redovito završava u smeću. Ali znate li da jemožete iskotisti i poboljšati okus mnogima jelima? Kora od parmezana možda je pretvrda za žvakanje, ali je zato puna okusa koji će dobro doći najrazličitijim receptima i lijepo ih zaokružiti.

Kora od parmezana kuhanjem se neće potpuno otopiti, ali opustit će svoje arome - baš kao i, primjerice, začinsko bilje. Koru možete zamrznuti u plastičnoj vrećici i koristiti kad god vam zatreba. Možete je koristi za sve i svašta, a kako – donosimo u nastavku ovog teksta.

1. Temeljac i juhe

Najjednostavniji i najpoznatiji način upotrebe kore od parmezana je za pojačavanje okusa temeljaca i juha. Bilo da kuhate minestrone, povrtnu juhu ili gusta variva — korica će dati dubinu i punoću.

Koru od parmezana možete koristiti ne samo kao dodatak, nego i kao glavni sastojak za temeljac: kuhajte je satima s lukom, češnjakom, aromatičnim biljem, povrćem i vodom. Kad je temeljac gotov, koru jednostavno izvadite - baš kao što to činite s lovorovim listom.

2. Umaci

Umak od rajčice, bolonjez ili čak bešamel umak postaju intenzivniji i slojevitiji ako im na samom početku kuhanja dodate koru od parmezana. Kora polako otpušta okuse i nećete trebati dodavati sit na kraju.

Ovaj trik je odličan je za umake od rajčice, mesne umake i umake od sira za tjesteninu ili lasagne.

3. Rižota

Kad pripremate rižoto, ukuhajte koru od parmezana u temeljac kojim ćete za podlijevati. Kora će rižotima dati bogat okus i kremastu teksturu pa vam neće trebati vrhnje ili dodatne masnoće.

4. Maslinovo ulje s aromom

Zagrijte koru od parmezana i ekstra djevičansko maslinovo ulje i pustite da odstoji nekoliko sati. Dobit ćete ulje s finom aromom parmezana – savršeno za salatne preljeve, fini dip uz hrskavi, svježi kruh ili završni korak za tjestenine i pizze.

5. Hrskavi snack

Kora od parmezana ne mora biti samo dodatak drugim jelima - može biti i glavna zvijezda. Napravite čips od kore od parmezana tako da je narežete na tanke listiće i samo brzo prepečete.

Rezultat su hrskave, slane ploške koje možete jesti same ili ih na primejr dodati salatama ili gustim juhama.

6. Mesne okruglice i povrtni popečci

Naribana kora od parmezana obogatit će smjesu za mesne okruglice ili povrtne popečke. Ne morate je čak ni ribati, već je možete samo nasjeckati na sitne komadiće. Umami je zagarantiran!

Mekani, hrskavi i tako zarazni: Štapići od prženog tijesta koji se jedu za doručak +0