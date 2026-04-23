Galerija 1 1 1 1 Možete li zamisliti kako jedete limun kao jabuku, ili uživate u gorkom kakau? Uz čarobnu bobicu, poznatu i kao miracolina tako nešto je posve moguće. Synsepalum dulcificum zimzeleni je grm koji potječe iz Afrike. Iako sam po sebi nema izraženu slatkoću, njegov plod ima neobičnu sposobnost - nakon što se pojede čini da kisela hrana ima sladak okus.

Čarobnu bobicu je uočio istraživač Chevalier des Marchais kada je istraživao afričko voće još u 18. stoljeću. Marchais je uočio da lokalna plemena beru bobice s grmlja i žvaču ih prije jela te se zainteresirao za tu neobičnu vrstu koja se stoljećima koristi za zaslađivanje palminog vina i drugih napitaka.

Crvene bobice

Biljka raste kao gust grm najčešće do nekoliko metara visine. Ima ovalne, sjajne listove i sitne bijele cvjetove iz kojih nastaju crvene bobice duge svega nekoliko centimetara. Tajna njezina djelovanja krije se u spoju zvanom miraculin. Riječ je o glikoproteinu koji se veže na receptore okusa na jeziku i privremeno mijenja način na koji doživljavamo kiselost. Učinak traje od pola sata do dva sata.

Upravo zbog tog neobičnog svojstva, čarobna bobica privukla je pozornost znanstvenika. Istražuje se njezina potencijalna primjena kod osoba koje zbog kemoterapije gube ili mijenjaju osjet okusa. U tradicionalnoj afričkoj medicini koriste se gotovo svi dijelovi biljke, od listova i kore do korijena, za različite tegobe, uključujući dijabetes, astmu, kašalj pa čak i probleme s plodnošću.

Što kaže znanost?

Znanstvena istraživanja zasad su još u ranoj fazi, ali prvi rezultati, uglavnom na životinjama, upućuju na moguće koristi. Ekstrakti ove biljke mogli bi pomoći u regulaciji šećera u krvi, poboljšati osjetljivost na inzulin te imati antioksidativna svojstva koja se povezuju s prevencijom nekih bolesti, uključujući rak. Također se istražuje potencijal u ublažavanju simptoma gihta.

Ipak, važno je naglasiti da su potrebna dodatna istraživanja na ljudima kako bi se potvrdila stvarna učinkovitost i sigurnost. Zbog mogućeg utjecaja na razinu šećera u krvi, osobe s dijabetesom trebale bi biti posebno oprezne i prije konzumacije se savjetovati s liječnikom.

