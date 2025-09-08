Jela iz jednog lima za pečenje sjajna su ideja kada želite pojesti nešto fino, ali ne želite provesti puno vremena u kuhinji.

Dovoljno je sve sastojke staviti na lim za pečenje, staviti u pećnicu, i pustiti da ovo kuhinjsko pomagalo odradi sav posao.

Svinjski kotleti s pečenim jabukama i lukom jedno je od takvih jela, a savršen je izbor za jesenske dane.

Svinjski kotleti s jabukama i lukom - sastojci:

  • 1 kg svinjskih kotleta
  • 30 ml limunova soka
  • 2 velike jabuke
  • 2 luka
  • 2-3 češnja češnjaka
  • 1 žlica svježeg ružmarina
  • sol i papar po želji
  • biljno ulje po želji

Svinjski kotleti s jabukama i lukom - priprema:

  1. Napravite marinadu za meso od biljnog ulja, limunova soka, soli, papra, nasjeckanog češnjaka i ružmarina i u nju stavite svinjske kotlete – barem na sat vremena, a može i preko noći.
  2. Kad ste spremni za pečenje izvadite meso iz marinade i stavite na lim za pečenje zajedno s jabukama i lukom narezanim na kriške / četvrtine. Povrće i voće začinite s dodatnim uljem, soli i paprom.
  3. Stavite sve zajedno u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 25 do 30 minuta, odnosno dok meso ne bude pečeno do kraja. Provjerite kuhinjskim termometrom je li meso pečeno do kraja – znat ćete da je pečeno kada unutrašnja temperatura u najdebljem dijelu mesa dosegne oko 65 Celzijevih stupnjeva. Dobar tek!

