Jela iz jednog lima za pečenje sjajna su ideja kada želite pojesti nešto fino, ali ne želite provesti puno vremena u kuhinji.



Dovoljno je sve sastojke staviti na lim za pečenje, staviti u pećnicu, i pustiti da ovo kuhinjsko pomagalo odradi sav posao.



Svinjski kotleti s pečenim jabukama i lukom jedno je od takvih jela, a savršen je izbor za jesenske dane.

Svinjski kotleti s jabukama i lukom - sastojci: 1 kg svinjskih kotleta

30 ml limunova soka

2 velike jabuke

2 luka

2-3 češnja češnjaka

1 žlica svježeg ružmarina

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Svinjski kotleti s jabukama i lukom - priprema: Napravite marinadu za meso od biljnog ulja, limunova soka, soli, papra, nasjeckanog češnjaka i ružmarina i u nju stavite svinjske kotlete – barem na sat vremena, a može i preko noći. Kad ste spremni za pečenje izvadite meso iz marinade i stavite na lim za pečenje zajedno s jabukama i lukom narezanim na kriške / četvrtine. Povrće i voće začinite s dodatnim uljem, soli i paprom. Stavite sve zajedno u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 25 do 30 minuta, odnosno dok meso ne bude pečeno do kraja. Provjerite kuhinjskim termometrom je li meso pečeno do kraja – znat ćete da je pečeno kada unutrašnja temperatura u najdebljem dijelu mesa dosegne oko 65 Celzijevih stupnjeva. Dobar tek!

