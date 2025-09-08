Jela iz jednog lima za pečenje sjajna su ideja kada želite pojesti nešto fino, ali ne želite provesti puno vremena u kuhinji.
Dovoljno je sve sastojke staviti na lim za pečenje, staviti u pećnicu, i pustiti da ovo kuhinjsko pomagalo odradi sav posao.
Svinjski kotleti s pečenim jabukama i lukom jedno je od takvih jela, a savršen je izbor za jesenske dane.
Svinjski kotleti s jabukama i lukom - sastojci:
- 1 kg svinjskih kotleta
- 30 ml limunova soka
- 2 velike jabuke
- 2 luka
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 žlica svježeg ružmarina
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
Svinjski kotleti s jabukama i lukom - priprema:
- Napravite marinadu za meso od biljnog ulja, limunova soka, soli, papra, nasjeckanog češnjaka i ružmarina i u nju stavite svinjske kotlete – barem na sat vremena, a može i preko noći.
- Kad ste spremni za pečenje izvadite meso iz marinade i stavite na lim za pečenje zajedno s jabukama i lukom narezanim na kriške / četvrtine. Povrće i voće začinite s dodatnim uljem, soli i paprom.
- Stavite sve zajedno u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 25 do 30 minuta, odnosno dok meso ne bude pečeno do kraja. Provjerite kuhinjskim termometrom je li meso pečeno do kraja – znat ćete da je pečeno kada unutrašnja temperatura u najdebljem dijelu mesa dosegne oko 65 Celzijevih stupnjeva. Dobar tek!
