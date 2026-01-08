Tofu je iznimno fleksibilna namirnica koja se može pripremiti na različite načine - od njega možete napraviti sve od čokoladnog punjenja za pitu preko biljne zamjene za jaja na kajganu do hrskavih pohanih odrezaka.

Danas vam predlažemo upravo hrskave pohane odreske za čiju vam pripremu ne trebaju sastojci životinjskog porijekla.

Da bi tofu bio hrskav i ukusan potrebno ga je dobro ocijediti prije nego što ga sljubite s panko krušnim mrvicama i drugim sastojcima. Sezamove sjemenke u smjesi za pohanje, pak, dat će odrescima dodatnu dozu slasti.

Pohani tofu odresci - sastojci: 500 g čvrstog tofua

100 g glatkog brašna

70 g panko krušnih mrvica

3 žlica vode

1 žlica mljevenih lanenih ili chia sjemenki

sezamove sjemenke po želji

sol i papar po želji

biljno ulje za prženje Pohani tofu odresci - priprema: Pomiješajte jednu žlicu mljevenih chia ili lanenih sjemenki s tri žlice vode. Dobro promiješajte i stavite u hladnjak na 15 minuta da se smjesa želira. Ovo će biti vaša zamjena za jaje. Ocijedite višak vode iz tofua. Da biste to ostvarili možete se poslužiti presom za tofu, ili blok tofua staviti u čistu pamučnu krpu, pa preko njega položiti neki teški predmet, poput tave od lijevanog željeza. Pustite da tofu tako odstoji pola sata. Panirajte tofu: u jednu zdjelu stavite glatko brašno, u drugu pripremljenu zamjenu za jaje, a u treći panko krušne mrvice u koje ste dodali nešto sezamovih sjemenki. Kriške ocijeđenog tofua posolite i popaprite po želji pa ih uvaljajte prvo u brašno, zatim u zamjenu za jaje, pa potom u panko krušne mrvice. Ovako panirani tofu ispecite na vrućem ulju u tavi. Pecite tofu oko tri do četiri minute sa svake strane dok ne postane hrskav i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Poslužite kao prilog uz jelo po želji. Dobar tek!

