Yuzu ili juzu već dugo ima važno mjesto u azijskoj kuhinji, no posljednjih godina sve češće ga nalazimo i na jelovnicima restorana i u koktel-barovima diljem svijeta. Taj mali citrus s neravnom korom i velikim sjemenkama potječe iz Kine, ali danas ga najviše povezujemo s japanskom kuhinjom. Zreli plod veličinom podsjeća na mandarinu, a prepoznaje se po žutoj kori. Yuzu igra važnu ulogu u japanskim jelima i čini ključni sastojak umaka poput popularnog umaka ponzua i fermentirane paste yuzu kosha.

Kakav je okus yuzua?

Yuzu spaja nekoliko citrusnih okusa u jedan. Donosi kiselost limuna, slatkoću mandarine, blagu gorčinu grejpa i svježinu limete. Osim kompleksnog okusa, posebno se cijeni njegova aroma. Kora i sok imaju izražen miris s nježnim cvjetnim notama. Iako sadrži laganu slatkoću, yuzu je prilično kiseo, pa ga najčešće koristimo poput limuna ili limete.

Kako koristiti yuzu?

Yuzu oduševljava svojom svestranošću, zbog čega ga chefovi i barmeni rado koriste. Koricu možete naribati i dodati kolačima ili kremama za suptilan, cvjetni citrusni okus. Možete je i narezati na trakice te njome aromatizirati sirupe za deserte i koktele.

Sok od yuzua lako zamjenjuje limun ili limetu u receptima, ali daje kompleksniji, aromatičniji rezultat. Dodajte ga u aioli za svjež i pikantan umak ili njime obogatite marinade i brze ukiseljene salate. Ako ne možete pronaći svježi yuzu, odaberite kupovni sok.

Gdje kupiti yuzu?

Svježi yuzu možete pronaći u većini azijskih trgovina ili naručiti online. Najbolji je naravno tijekom sezone, koja najčešće traje od jeseni do početka veljače. Sok od yuzua u bocama dostupan je tijekom cijele godine, pa ga možete držati u hladnjaku i koristiti kad god želite dodati poseban citrusni twist jelima.

