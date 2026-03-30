Spiedini su tradicionalno talijansko jelo čiji naziv u prijevodu znači ražnjići, no iza tog imena krije se cijeli niz različitih varijacija. Najčešće se odnosi na meso i povrće pečeno na štapićima, ali na Siciliji podrazumijevaju punjene i panirane komade mesa koji se oblikuju u rolice ili paketiće i učvršćuju čačkalicama.

Spiedini alla Siciliana se pipremaju od tankih junećih odrezaka koji se pune mješavinom salame, sira i umaka od rajčice, a zatim se peku u pećnici uz dodatak začina poput lovora. Za pripremu se koriste i krušne mrvice sa začinima poput peršina, češnjaka u prahu i majčine dušice. Spiedini se nerijetko poslužuju za posebne prilike – obiteljska okupljanja, blagdane ili večere s prijateljima.

Spiedini alla Siciliana - sastojci: 450 g tanko narezanih junećih odrezaka, dodatno istučenih (po potrebi) na debljinu oko 3–6 mm

60 ml maslinovog ili biljnog ulja (ili više po potrebi)

3 šalice krušnih mrvica sa začinima (po potrebi i više)

2 šalice umaka od rajčice

1 glavica luka, sitno nasjeckana

115 g sira, narezanog

20 tankih kriški šunke ili salame

Suhi lovorov list

Začini za mrvice (suhi peršin, češnjak u prahu, suha majčina dušica) Spiedini alla Siciliana - priprema: Pripremite radni prostor: u jednu srednje veliku plitku zdjelu ulijte ulje, a u drugu stavite oko 2 šalice krušnih mrvica. Radite jedan po jedan odrezak – umočite ga u ulje, pustite da višak iscuri, zatim ga uvaljajte u mrvice. Stavite sa strane. Pomiješajte umak od rajčice, luk i sir. Dodajte nekoliko šaka krušnih mrvica, malo po malo, dok smjesa ne postane gustoće rijetke zobene kaše – ali ne previše tekuća. Složite panirane odreske, salamu ili šunku i nadjev. Na dasku stavite nekoliko odrezaka Na svaki stavite 1–2 kriške salame. Dodajte žličicu nadjeva. Zatim zarolajte meso ili ga Skupite u „paketić” i učvrstite s dvije čačkalice Zagrijte pećnicu na 220 °C. Posložite spiedine u namašćenu posudu za pečenje jedan do drugoga. Ako je ostalo nadjeva, rasporedite u posudi. Po želji ubacite komadiće suhog lovora između spiedina. Pokrijte folijom i pecite 15 minuta. Zatim maknite foliju i pecite još oko 10 minuta, dok mrvice ne poprime zlatno-smeđu boju.

