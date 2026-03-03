Piletina je nezamjenjivi dio u dobrom dijelu hrvatskih domaćinstava. Ako tražite novi način za pripremu ove namirnice bogate proteinima, imamo sjajan recept. Ispecite je na roštilju ili gril tavi u fantastičnoj marinadi od sastojaka koje vjerojatno već imate u svojem hladnjaku i smočnici.

Pileća prsa marinirajte u slasnoj marinadi na bazi balzamičnog octa, meda, kečapa i svježeg češnjaka barem sat vremena prije termičke obrade, a možete i preko noći.

Ovaj recept za pileća prsa u slatko-kiselom umaku sjajan je izbor i za meal prep . Unaprijed ispecite meso, podijelite na porcije i stavite u hladnjak te servirajte uz pečeno povrće, krumpir ili sezonsku salatu.

Sočna pileća prsa - sastojci: 4 pileća prsa bez kostiju i kože

4 žlice kečapa

3 žlice balzamičnog octa

3 žlice meda

2-3 češnja češnjaka

1 žlica biljnog ulja

1 čajna žličica luka u prahu

½ čajne žličice mljevene paprike

sol i papar po želji Sočna pileća prsa - priprema. Pileća prsa posolite i popaprite po želji s obje strane, te začinite s mljevenom paprikom i lukom u prahu. U zdjeli pomiješajte balzamični ocat, kečap, med i sitno nasjeckani češnjak. Polovicu smjese utrljajte u pileća prsa i stavite u hladnjak da se mariniraju. Ostatak umaka odvojite i ostavite za posluživanje. Izvadite piletinu iz marinade i pecite na roštilju ili gril tavi 10 do 15 minuta – ovisno o debljini mesa i metodi pečenja. Unutarnja temperatura u najdebljem dijelu piletine trebala bi dosezati 74 stupnja Celzija kad bude gotova. Poslužite pečenu piletinu s ostatkom umaka i prilogom po želji. Dobar tek!

