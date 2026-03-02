Galerija 0 0 0 0 Shio Pan je hrskavo japansko pecivo koje se opisuje kao spoj kroasana i mliječnog kruha - iznutra je mekano, a izvana ima zlatnu, slanu koricu koja hrskavost duguje maslacu. Na korejskom se pak zove sogeum-ppang. Omiljeni kruščić prvi put je ispekla japanska pekarnica Pain Maison krajem 2014. godine, no pravu popularnost stekao je u Koreji, gdje ga pune raznim slatkim i slanim nadjevima. Shio Pan ima naglašeni slani (ali ne preslani) okus jer se sol dodaje u samo tijesto, ali i dodatno se posipa po vrhu. Tijesto se rola poput kroasana, ali tako da se mali komad maslaca zamota zajedno s tijestom kako bi pecivo u sredini imalo rupu. Dio maslaca iscuri na lim i zapeče se ispod tijesta. Upravo to stvara karakterističnu hrskavu koricu na dnu. Pripremu možete pogledati ovdje.

Shio Pan - sastojci: 14 g glatkog brašna

60 ml vode

155 ml mlijeka

8 g soli

310 g brašna za kruh (ili glatko brašno s više proteina)

40 g šećera

7 g instant suhog kvasca (1 vrećica)

30 g maslaca, omekšanog i narezanog na kockice

200 g hladnog maslaca (narezati na 8 komada po 25 g)

Krupna morska sol za posipanje Shio Pan - priprema: U malom loncu pjenjačom pomiješajte 14 g brašna i vodu. Zagrijavajte na laganoj vatri dok smjesa ne dosegne 65°C. Postupno umiješajte mlijeko u tankom mlazu, zatim dodajte sol i dobro sjedinite. U zdjeli miksera pomiješajte brašno za kruh, šećer i kvasac. Dodajte smjesu koju ste napravili od brašna, vode i mlijeka pa špatulom promiješajte dok ne dobijete grubu teksturu tijesta. Mijesite 1 minutu na niskoj brzini dok se tijesto ne počne povezivati. Dodajte omekšani maslac, kockicu po kockicu, dok mikser radi. Povećajte brzinu na srednju i miksajte 14–17 minuta dok se gluten ne razvije. Povremeno okrenite tijesto kako bi se ravnomjerno izmijesilo. Tijesto je spremno kada ga možete tanko razvući među prstima bez pucanja. Oblikujte kuglu i stavite u nauljenu zdjelu. Pokrijte i ostavite da se diže na toplom 1–1,5 sat, dok se ne udvostruči. Hladni maslac narežite na 8 jednakih komada (po 25 g) i držite u hladnjaku do upotrebe. Tijesto podijelite na 8 komada od po oko 75 g (ukupno oko 600 g). Oblikujte kuglice, pokrijte i ostavite da odmore 20 minuta. Zatim ih razvaljajte u oblik „mrkve“ – u valjak s jednim tanjim krajem. Ponovno pokrijte i ostavite 20 minuta. Razvaljajte širi kraj od sebe. Držeći uži kraj, povlačite prema sebi dok valjate. Cilj je dobiti oko 10 cm širine na najširem dijelu i oko 40 cm duljine. Po želji poravnajte rubove rezačem za pizzu. Na širi kraj stavite komad hladnog maslaca i zarolajte prema sebi.Položite na pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite da se diže 1 sat na toplom. Spremno je kada su peciva vidno napuhana i mekana. Zagrijte pećnicu na: 190°C s ventilatorom ili 210°C bez ventilatora. Na dno pećnice stavite pleh s oko 2–3 cm vode (za paru). Svako pecivo poprskajte vodom i pospite krupnom soli. Pecite 19 minuta, nakon 15 minuta okrenite pleh. Ohladite 10 minuta — i uživajte!

Shio Pan - 6 (Foto: Shutterstock)

