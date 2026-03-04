Mayak Gyeran je popularno korejsko jelo - riječ je o kuhanim jajima s mekanim i kremastim žumanjkom koji se mariniraju u slano-slatkom-ljutom umaku. Marinada za jaja uključuje umak od soje, češnjak, med, mladi luk i čili papričice te sezamove sjemenke.

Ovaj recept ima mnoge varijacije, no čili papričice njegov su sastavni dio. Upotrijebiti možete sve od blažih zelenih preko umjereno ljutih do izrazito ljutih crvenih čili papričica ovisno o vlastitim preferencijama – i vremenu kada ih planirate jesti.

Marinirana korejska jaja poslužuju za doručak, ručak i večeru, a najčešće sljubljuju s kuhanom rižom.

Recept je vrlo jednostavan, ali iziskuje određenu pripremu – i strpljenje. Kuhana jaja važno je marinirati barem dva sati, a idealno bi bilo preko noći kako bi dobila prepoznatljivi okus.

Marinirana korejska jaja - sastojci: 12 jaja

240 ml umaka od soje

120 ml meda

120 ml vode

5-6 češnja češnjaka

3 mlada luka

2 žlice octa

2 čajna žličice soli

1-2 čili papričice

1 žlica sezamovog ulja

sezamove sjemenke Marinirana korejska jaja - priprema: U lonac stavite vodu dostatnu za kuhanje 12 jaja, dvije čajne žličice soli i dvije žlice octa i pomiješajte. Zagrijte vodu na srednje jakoj vatri. Kada voda zakipi, pažljivo ubacite u nju jedno po jedno jaje i kuhajte ih točno 6 minuta. Po isteku tog vremena prebacite jaja u zdjelu napunjenu hladnom vodom i komadićima leda kako biste prekinuli termičku obradu. Ostavite ih u ledenoj kupki oko 10 minuta, a potom ih pažljivo ogulite i stavite sa strane. U posudu stavite nasjeckani češnjak, čili papričice i mladi luk. Prelijte nasjeckano povrće s umakom od soje, vodom, medom i sezamovim uljem i sve dobro promiješajte. Uronite jaja u ovu mješavinu - dobro bi bilo da su što bolje uronjena u marinadu. Dodajte i sezamove sjemenke po želji. Stavite sve zajedno u hladnjak na minimalno 2 sata, a idealno bi bilo preko noći. Poslužite marinirana korejska jaja uz zdjelicu vruće riže i uživajte. Dobar tek!

