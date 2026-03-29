Ako volite pistacije, ovaj recept za slatki kruh jednostavno mirate kušati. Ovaj je kolač jednostavan za pripremu, a okus mu je nevjerojatno bogat. Njegova tekstura je jedinstvena, negdje između slatkog kruha biskvita za tortu, a okusi su savršeno balansirani.

Slatki kruh s pistacijom idealan za uživanje uz kavu ili čaj, za doručak ili kao lagana poslastica nakon obroka.

Slatki kruh s pistacijom - sastojci: 140 g tostiranih, neslanih pistacija

250 g šećera

120 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

3 jaja

60 ml mlijeka

1 čajna žličica vanilin šećera

½ čajne žličice praška za pecivo

½ čajne žličice soli

60 g kokosovog brašna

3 žlice glatkog brašna

1 žlica kukuruznog škroba Slatki kruh s pistacijom - priprema: Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva. Pripremite lim za kruh srednje veličine (oko 23 x 13 cm) i obložite ga papirom za pečenje. U blenderu usitnite pistacije zajedno sa šećerom dok ne dobijete finu praškastu smjesu. U dodajte komadiće maslaca i pulsirajte dok se dobro ne poveže s pistacijama i šećerom. Dodajte jaja, mlijeko i vanilin šećer, te sve dobro izmiješajte dok se smjesa ne poveže Sada dodajte prašak za pecivo, kokosovo brašno, običnog brašna, kukuruzni škrob i morsku sol. Pulsirajte dok se svi sastojci ne sjedine u glatku smjesu. Premjestite smjesu u pripremljeni lim za kruh. Pecite oko 1 sat, povremeno provjeravajući koricu. Površina bi trebala biti zlatno smeđa i čvrsta na dodir, a unutrašnjost ne bi smjela biti tekuća. Ako je potrebno, nastavite peći još 10 minuta. Izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi u limu 10-ak minuta, a zatim izvadite iz lima i ostavite da se potpuno ohladi na rešetki. Kolač možete jesti topao ili hladan.

