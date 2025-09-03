Ukusna slana pita od lisnatog tijesta može se ispeći za svega 20-ak minuta, a pogotovo ako u hladnjaku imate kupovno tijesto koje ste odmrznuli do kraja.
Za brzi ručak ili večeru predlažemo vam slanu pitu koja kombinira sirni namaz sa začinskim biljem, naribanu gaudu i cherry rajčice koje ste prerezali na pola i začinili s nešto soli i papra.
Da biste piti podarili dodatnu slast poslužite je s nešto ekstra djevičanskog maslinovog ulja i balzamičnog octa, dok će joj svježi listići bosiljka dati dozu svježine.
Pita od lisnatog tijesta, sira i cherry rajčica - sastojci:
- 1 paket lisnatog tijesta
- 300 g cherry rajčica
- 200 g naribane gaude
- 150 g krem sira sa začinskim biljem
- svježi bosiljak po želji
- ekstra djevičansko maslinovo ulje po želji
- balzamični ocat po želji
- sol i papar po želji
Pita od lisnatog tijesta, sira i cherry rajčica - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva.
- Odmrznite lisnato tijesto i razvucite ga u pravokutni oblik veličine lima za pečenje u kojem ćete pripremiti ovu slanu pitu. Vrhom ispikajte sredinu razvučenog tijesta za pite, a ostavite otprilike jedan do jedan i pol centimetar ruba tijesta netaknut kako biste bili sigurni da će se dignuti i stvoriti lijepu koricu.
- Razmažite sirni namaz cijelom dužinom ispikanog lisnatog tijesta, a preko njega pospite naribanu gaudu. Na sir rasporedite raspolovljene cherry rajčice koje ste začinili s nešto soli i papra.
- Ovako pripremljenu pitu pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne bude termički obrađena do kraja. Pripazite na pitu jer lisnato tijesto može vrlo lako pregorjeti.
- Pečenu pitu poslužite sa svježe nasjeckanim listićima bosiljka i nešto ekstra djevičanskog maslinovog ulja te balzamičnog octa. Dobar tek!
