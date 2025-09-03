Ukusna slana pita od lisnatog tijesta može se ispeći za svega 20-ak minuta, a pogotovo ako u hladnjaku imate kupovno tijesto koje ste odmrznuli do kraja.



Za brzi ručak ili večeru predlažemo vam slanu pitu koja kombinira sirni namaz sa začinskim biljem, naribanu gaudu i cherry rajčice koje ste prerezali na pola i začinili s nešto soli i papra.



Da biste piti podarili dodatnu slast poslužite je s nešto ekstra djevičanskog maslinovog ulja i balzamičnog octa, dok će joj svježi listići bosiljka dati dozu svježine.

Pita od lisnatog tijesta, sira i cherry rajčica - sastojci: 1 paket lisnatog tijesta

300 g cherry rajčica

200 g naribane gaude

150 g krem sira sa začinskim biljem

svježi bosiljak po želji

ekstra djevičansko maslinovo ulje po želji

balzamični ocat po želji

sol i papar po želji Pita od lisnatog tijesta, sira i cherry rajčica - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva. Odmrznite lisnato tijesto i razvucite ga u pravokutni oblik veličine lima za pečenje u kojem ćete pripremiti ovu slanu pitu. Vrhom ispikajte sredinu razvučenog tijesta za pite, a ostavite otprilike jedan do jedan i pol centimetar ruba tijesta netaknut kako biste bili sigurni da će se dignuti i stvoriti lijepu koricu. Razmažite sirni namaz cijelom dužinom ispikanog lisnatog tijesta, a preko njega pospite naribanu gaudu. Na sir rasporedite raspolovljene cherry rajčice koje ste začinili s nešto soli i papra. Ovako pripremljenu pitu pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne bude termički obrađena do kraja. Pripazite na pitu jer lisnato tijesto može vrlo lako pregorjeti. Pečenu pitu poslužite sa svježe nasjeckanim listićima bosiljka i nešto ekstra djevičanskog maslinovog ulja te balzamičnog octa. Dobar tek!

