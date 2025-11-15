Spojili smo klasični recept za francusku juhu od luka i sljubili je s krumpirovim njokima kako bi dobili novo hibridno jelo idealno za zimu.



Njoki predstavljaju dostojnu zamjenu za prepečene kriške kruha koje se obično nalaze u ovom francuskom klasiku zajedno sa sirom. Iako smo prekršili neka pravila, okus je fantastičan i svako ga vrijedi isprobati.



Da biste savršeno karamelizirali luk koristite kombinaciju maslaca i biljnog ulja – maslac će dati bogat orašasti okus, dok biljno ulje ima višu točku dimljenja pa sprječava da luk izgori.



Isprva će vam se činiti da ste dodali previše luka, ali ne brinite njihov volumen će se drastično smanjiti tijekom termičke obrade. Dodajte i nešto smeđeg šećera kako biste produbili okus luka te ubrzali proces karamelizacije.

Juha od luka s njokima - sastojci: 1,8 kg luka

1,5 l mesnog temeljca

500 g njoka

200 g Gruyere sira

125 ml suhog crnog vina

60 g maslaca

60 g naribanog parmezana

45 g glatkog brašna

30 g koncentrata rajčice

3-4 češnja češnjaka

2 čajne žličice smeđeg šećera

2 grančice svježeg timijana

1 žlica umaka Worcestershire

1 lovorov list

šaka svježih listića peršina

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Juha od luka s njokima - priprema: Luk očistite i narežite na tanke kriške debljine oko pola centimetara. U velikom loncu zagrijte maslac i nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk. Poklopite lonac i pustite da se luk pirja 15-ak minuta. Potom dodajte smeđi šećer, sol i papar i nastavite pirjati luk u otklopljenom loncu uz povremeno miješanje još 45 minuta dok luk ne poprimi zlatno-smeđu karameliziranu boju. U lonac dodajte nasjeckani češnjak, koncentrat rajčice i brašno te sve zajedno kratko propirjajte oko dvije minute. Podlijte sve zajedno s vinom i lagano sastružite ono što se zalijepilo za dno. Dodajte i mesni temeljac i umak Worcestershire i pustite da tekućina zavrije. Dodajte u juhu peršin, timijan i lovorov list, smanjite vatru i kuhajte juhu još 45 minuta. Pred kraj kuhanja u juhu dodajte i kupovne njoke da se skuhaju. Izvadite lovorov list iz juhe. Ovako pripremljenu juhu podijelite u individualne porcije i keramičke posudice te ih pospite s naribanim Gruyerom i parmezanom. Stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko tri do četiri minuta dok se sir ne otopi i zapeče. Poslužite juhu dok je vruća. Dobar tek!

