Kakva bi to bila zima bez tople šalice vruće čokolade? Taj slasni napitak može se napraviti na različite načine, a mi vam donosimo novu verziju koja je postala viralna na društvenim mrežama.



Umjesto da sve sastojke pomiješate u lončiću i zagrijete na štednjaku, potrebno je ugrijati mlijeko, a ostale sastojke izmiksati u kremastu smjesu pa tek onda sljubiti te dvije komponente.



Na taj način dobit ćete ekstrakremastu vruću čokoladu, a koju možete pripremiti za svega pet minuta.

Vruća čokolada - sastojci: 500 ml mlijeka po izboru

125 ml vrhnja za šlag

45 g šećera

30 grama kakaa u prahu

naribana čokolada za posipanje Vruća čokolada - priprema: Ulijte vrhnje za šlag u zdjelu zajedno sa šećerom i kakaom u prahu. Električnim mikserom pretvorite sastojke u čokoladni šlag. Zagrijte mlijeko na štednjaku ili u mikrovalnoj pećnici. Podijelite mlijeko na dvije šalice, a preko svega dodajte pjenastu čokoladnu kremu i pospite naribanog čokoladom. Živjeli!

