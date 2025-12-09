Galerija 0 0 0 0 Luka Dubroja izlaže seriju fotografija 'The Gaze', koja okuplja radove nastale tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Dokumentira svakodnevnicu, fotografirajući gotovo podjednako intimne i javne prostore.

Prostor vješto koristi kao podlogu za istraživanje vlastitih vizualnih interesa i likovnih mogućnosti medija, pritom otkrivajući scenografski karakter i apsurdnost svakodnevice. Fotografije nastaju spontano, u pokretu, na putovanju novim urbanim krajolikom ili prilikom posjeta obiteljskom domu.

Scenografski dojam dodatno je naglašen izmjenom uloga, pa se na mjestu čovjeka često pojavljuju drugi protagonisti. Primjerice, na krevetu vidimo psa uokvirenog obiteljskim fotografijama, preparirani medvjed kadriran je poput posjetitelja restorana. Ljudski je lik posredovan fotografijom na zidu ili novinskim izrescima te tako i sam postaje dio scenografije.

Životinje habitiraju u naizgled napuštenim ljudskim prostorima, što dodatno pojačava dojam odsutnosti. Serija u cjelini predstavlja djelo u procesu i poziva promatrača da pronađe vlastite asocijacije i tumačenja.

BIOGRAFIJA

Luka Dubroja (Zadar, 1995.) završio je preddiplomski studij snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2019. godine. Tijekom studija razvija interes za portretnu i dokumentarnu fotografiju te profesionalno djeluje u području kazališne fotografije. Fotograf je u Teatru &TD, Satiričkom kazalištu Kerempuh i Gradskom kazalištu Trešnja, a aktivan je i na nezavisnoj kazališnoj sceni. Iskustvo stječe i na Novoj TV, gdje posljednjih šest godina fotografira iza kulisa. Sudjelovao je na nekoliko skupnih izložbi (“Rovinj Photodays”, “Dear Babies...” Klare Rusan u Uraniji) te trenutno priprema svoju prvu veću samostalnu izložbu.

