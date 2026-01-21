Red velvet torta ili crvena baršunasta torta je popularan američki desert koji se sastoji od sočnog čokoladnog biskvita prelivenog slatkim krem sirom. Ime duguje baršunastoj teksturi i crvenoj boji biskvita koja se postiže uz dodatak prehrambene boje.

Ova torta poslužila je kao i inspiracija za brzopoteznu verziju kolača koji ima teksturu mekanih keksa s debelim slojem pikantne glazure od krem sira.

Ako želite postići najbolje rezultate, ZA kolač upotrijebite sastojke sobne temperature – od maslaca preko jaja do krem sira.

Crvene baršunaste kocke s krem sirom - sastojci: Za podlogu: 200 g bijelog šećera

200 g smeđeg šećera

180 g maslaca sa sobne temperature

160 g glatkog brašna

60 g nezaslađenog kakaa u prahu

3 velika jaja

1 žumanjak

½ žlice bijelog octa

½ čajne žličice crvene boje za kolače

¼ žličice sode bikarbone

prstohvat soli Za kremu: 180 g krem sira

60 g šećera u prahu

45 g omekšanog maslaca

1 čajna žličica mlijeka Crvene baršunaste kocke s krem sirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva Celzija. Pravokutni kalup za pečenje obložite papirom za pečenje tako da rubovi papira vire izvan posude. Ovaj trik pomoći će vam da se kolač lakše izvadi kad bude gotov. Stavite ga sa strane. Napravite podlogu za kolač: izmiksajte maslac, bijeli i smeđi šećer dok se sastojci ne povežu i ne dobijete pjenastu smjesu. Dodajte jaja, žumanjak, crvenu boju i ocat i nastavite miksati. Dodajte i suhe sastojke: glatko brašno, kakao, sodu bikarbonu i malo soli i miksajte dok ne dobijete ravnomjernu glatku smjesu. Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup za pečenje i pecite oko 30 minuta, odnosno dok tijesto nije pečeno do kraja. Provjerite čačkalicom je li smjesa pečena prije nego što je izvadite iz pećnice. Pustite da se podloga ohladi do kraja. Napravite kremu: u mikseru pomiješajte krem sir, maslac, mlijeko i šećer. Miksajte na srednje jakoj brzini dok ne dobijete glatku kremu. Premažite kremu preko ohlađene podloge, narežite i poslužite. Dobar tek!

