Galerija 36 36 36 36 Pogledate li bilo koji popis najboljih pizzerija u Hrvatskoj, vidjet ćete da otocima kronično fali mjesta na kojima se pridaje pozornost brašnu, fermentacijama i hidratacijama, kvalitetnim sastojcima i pećima. Srećom, posljednjih godina pizzaioli sve češće žele ići na more, a hrskave Romane ili nježnije Napoletane ne žive isključivo na obali. Isušene kore fetivih Dalmatina koje bi nerijetko ostajale izgrižene do ruba rajčice na tanjuru - zajedno s košticom masline i tužnim feferonima - odlaze u zasluženu penziju. A zajedno s njima i osjećaj težine u želucu koji bi satima podsjećao na trećerazredne sastojke.

Elastično tijesto koje je imalo dovoljno vremena postići mekoću primjereniju lepršavim haljinama i skokovima u more, sve se češće nalazi u društvu sastojaka koji govore talijanski - San Marzana, mozzarelle fior di latte ili bufala, stracciatelle, ricotte, pikantne 'nduje, kremaste burrate, romantične bresaole... U odnosu na prije, nađe se i za koje koplje boljih hrvatskih sastojaka, poput biranih pršuta, šunki, kulena i sireva. A ima li što ljepše nego sjediti nekoliko metara od mora, promatrati kako vruća kugla nestaje u plavetnilu i guštati u okusima i mirisima vrhunske pizze... ima sigurno, ali nekad je i to za sreću dosta. Poželite li se takvog scenarija, možete krenuti prema gradu Pagu, gdje se peče originalna napuljska pizza stila Ruota di Carro - baš onakva kakva se može pojesti preko puta jadranske bare.

D10's Pizza Fantasista - 24 (Foto: Saša Prižmić)

Od kotača do pizze

Doslovno prevedeno, ruota di carro znači kotač zaprežnih kola, a naziv je dobila zbog velikog promjera koji podsjeća upravo na kotač. Kao i brojna druga jela cucine povere talijanski izum pizza-kotača nastao je kako bi se nahranilo što više usta. Pizzaioli su razvili ovaj stil kako bi istu količinu tijesta razvaljali što tanje i šire, a s vremenom je postala simbol dijeljenja hrane, razgovora i dugih, opuštenih večeri. Rezultat je tanko i prozračno tijesto nižih rubova koji prelaze granice tanjura. Kao i svaka prava napuljska pizza, ruota di carro počiva na nekoliko osnovnih načela: vrhunskim sastojcima, jednostavnosti i pažljivoj pripremi tijesta.

D10's Pizza Fantasista - 18 (Foto: Saša Prižmić)

Tijesto se mijesi ručno i dugo fermentira kako bi razvilo okus i teksturu. Mora biti dovoljno tanko da ostane lagano, ali i dovoljno čvrsto da podnese bogat nadjev. Sve o tome znaju vlasnici D10's Pizza Fantasiste – Ivan Šetka i Martina Bušić koji su itekako ponosni što se o njihovoj pizzeriji priča da je najbolja na otoku, a možda i šire. Iako broje tek oko godinu dana od otvorenja, ne miruju i marljivo okupljaju zajednicu ljubitelja originalne pizze - kroz edukacije i gostovanja - kako bi scena pizze rasla i razvijala se.

D10's Pizza Fantasista - 21 (Foto: Saša Prižmić)

Hvala Maradoni

Izguglate li Ivana Šetku, vidjet ćete da je u pizzu i Napulj nepopravljivo zaljubljen, između ostalog, igrao je za zagrebački Franko’s kada su zauzeli nevjerojatno 14. mjesto na listi najboljih pizzerija u Europi, izvan Italije. Nije tajna da Šetka voli nogomet. Jasno je to već iz naziva paške pizzerije koji se odnosi na ideju fantasista - kreativnog igrača, umjetnika s loptom. A kada u japankama s plaže došetate u D10's vidjet ćete da se radi o impresivnoj zbirci nogometnih memorabilija.

D10's Pizza Fantasista - 14 (Foto: Saša Prižmić)

Prostor je ispunjen suvenirima, a upitate li vlasnike, možda vam ispričaju i neku od uzbudljivih priča koje se kriju iza uokvirenih dresova. Ili pak onu o tome kako je okidač za čitavu ideju bio Maradonin mural na koji je Šetka naišao jedne večeri u Napulju. Svaki zid ima neku svoju priču, a porcija nostalgije dolazi čim sjednete za stol, na papiru.

D10's Pizza Fantasista - 8 (Foto: Saša Prižmić)

Što jesti?

Nama nevjerojatno zabavan i simpatičan jelovnik uskoro će zamijeniti poboljšana verzija, jer ruku na srce, i nije najčitljiviji. Gazzetta della Pizza, dizajnirana poput stranice sportskih novina, donosi jedanaestoricu posloženu u klasičnoj formaciji 4-4-2. Na terenu svoje mjesto imaju Ronaldo, Roberto Carlos, Maldini, Beckham, Guardiola, i ostali – samo što su umjesto nogometaša ovdje glavne zvijezde pizze nazvane po njima. Iznimka je Dalma, pizza nazvana po starijoj kćeri Diega Maradone, koja spaja najbolje od Dalmacije: maslinovo ulje, dalmatinski pršut i paški sir, uz mozzarellu, rikolu i cherry rajčice.

D10's Pizza Fantasista - 4 (Foto: Nika Borovac)

Paški sir ćete naći i na Guardiolinoj pizzi Cacio e Pepe uz ricottu, fior di latte mozzarellu, gorgonzolu, provolu i suptilni papar. Totalni hit: mirisna, nevjerojatno kremasta, lagana, a zasitna – nama ju je bilo teško prestati jesti. Toliko da je Ronaldo's Marine Predator pala u drugi plan. Ronaldo je idealan za ljubitelje tune, kojoj karakter i svježinu daje kombinacija pepper dropsa (sočne slatkasto-kiselkaste papričice) i luka koji nije oštar pa se možete i ljubiti kasnije.

D10's Pizza Fantasista - 1 (Foto: Saša Prižmić)

Tuna, papričice i luk su u društvu San Marzano rajčica, mozzarelle di bufala i origana. Predator nas nije osvojio - tijesto nam je bilo previše vlažno, ali je zato Roberto Carlos bio Free Kick za poželjeti: pikantna ‘nduja sa sočnim komadićima grillanog patlidžana i provola su za svaku preporuku. Na jelovniku nam je za oko zapela i Prosikito’s mortadela s pistacijama, ricottom i stracciatellom, Maldinijeva Amatriciana s guancialeom, Mo’ Salahova bresaola i Beckhamova Diavola koja ponosno nosi boje baranjskog kulena. Siti i sretni zaključili smo kako je D10's Pizza Fantasista najljepša otočka posveta pizzi, nogometu, Pagu i Napulju. Ponovilo se!

D10's Pizza Fantasista - 15 (Foto: Saša Prižmić)

7 laganih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna – kad je vani jako vruće +1