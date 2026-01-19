U Basilicati, na jugu Čizme, daleko od turističkih ruta i glamuroznih restorana, nastalo je jelo koje savršeno utjelovljuje duh jednostavne, siromašne kuhinje . Rafanata je fritata od jaja, krumpira, sira pecorino, ekstradjevičanskog maslinova ulja i hrena, sastojka koji ovom jelu daje prepoznatljiv, blago pikantan karakter. Rafanata se tradicionalno priprema tijekom zime i karnevalskog razdoblja, od blagdana svetog Antuna sredinom siječnja pa sve do Pokladnog utorka. U tom je razdoblju bila čest gost na stolovima obitelji kao zasitno i hranjivo jelo koje grije i okuplja.

Ime jela dolazi od talijanske riječi rafano, što znači hren – ključni sastojak ove fritate. Smatra se da su ga u Basilicatu donijeli Normani još u 11. stoljeću, a s vremenom je postao neizostavan dio lokalne kuhinje. Zbog svoje dostupnosti, nutritivne vrijednosti i ljekovitih svojstava hren je bio osobito cijenjen među seljacima i pastirima, koji su ga nazivali "tartufom siromašnih".

Rafanata - sastojci: 300 g krumpira, oguljenog, kuhanog i zgnječenog

8 jaja

80 g sira pecorino, naribanog

40 g hrena, naribanog (svježeg)

sol, papar, maslinovo ulje Rafanata - priprema: Zagrijte grill u pećnici na srednje jaku temperaturu. Vilicom rastresite zgnječeni krumpir kako biste dobili ujednačenu smjesu. Krumpir može biti još malo topao, ali ne prevruć kako ne bi zgrušao jaja. Razbijte jaja u veliku zdjelu i dobro ih umutite. Dodajte krumpir, sir pecorino i hren te obilno začinite solju i paprom. Stavite tavu koja smije u pećnicu na srednje jaku vatru i poprskajte je s malo maslinova ulja. Ulijte smjesu u tavu i pecite oko 5 minuta. Premjestite tavu pod grill. Tijekom pečenja rafanata će se napuhati, a potom lagano splasnuti dok se hladi – to je sasvim normalno. Umetnite nož u sredinu kako biste provjerili jesu li jaja potpuno pečena, zatim poslužite toplo ili ohlađeno.

