Imate li miso pastu u hladnjaku, tek vas nekoliko trenutaka dijeli od brzinskih juha, ali i jednostavnih umaka punih okusa. Japanska kuhinja je nezamisliva bez miso paste. Ovaj fermentirani proizvod od soje s dodatkom morske soli i enzima koji jede se u Zemlji Izlazećeg Sunca već više od 1300 godina. Vjeruje se da je miso pasta nastala u drevnoj Kini, a da je do Japana stigla u 7. stoljeću. Jedan od popularnih recepata koji spaja tjesteninu i miso pastu pronaći ćete pod nazvom – miso butter pasta, jelo koje djeluje kao da ste se potrudili puno više nego što zapravo jeste.

Inspirirana japanskom kuhinjom, miso butter pasta donosi suptilnu slatkoću bijelog misa, kremastu teksturu biljnog maslaca i puninu okusa mesnatih shiitake gljiva. Shiitake možete i zamijeniti nekim drugim gljivama poput šampinjona ili miješanih šumskih gljiva, ali i tikvicama, patlidžanom, porilukom ili čak svježim kukuruzom.

Osim u pasti, tajna kremastog umaka krije se i u vodi od kuhanja tjestenine. Škrob iz vode povezuje sastojke i stvara svilenkastu teksturu. Ako vam se dogodi da vodu slučajno prolijete, postoji i brzo rješenje – pomiješajte malo gustina s vodom.

Bijeli miso (shiro miso) je blaži od tamnijih vrsta, pa neće preuzeti cijelo jelo. Češnjak se dodaje kratko, tek toliko da pusti aromu, a završni dodir čine veganski parmezan i svježe začinsko bilje poput peršina.

Miso butter pasta - sastojci: 225 g špageta

1 žlica ulja od avokada (ili drugog neutralnog ulja)

1 žlica veganskog maslaca

140 g shiitake gljiva, narezanih

morska sol i svježe mljeveni crni papar, po ukusu

4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

3 žlice bijelog misa (shiro miso)

240–360 ml vode od kuhanja tjestenine (počnite s 240 ml)

oko 60 ml veganskog parmezana (ili otprilike 30 g, ako je ribani)

2 žlice svježeg peršina, sitno nasjeckanog (ili drugog začinskog bilja po želji) Miso butter pasta - priprema: Tjesteninu skuhajte u velikom loncu dobro posoljene vode prema uputama na pakiranju. Ocijedite, ali sačuvajte vodu od kuhanja. U velikoj tavi zagrijte pola žlice ulja i žlicu veganskog maslaca na srednje jakoj vatri. Dodajte gljive i pirjajte 5 do 8 minuta, dok ne postanu zlatno-smeđe. Lagano posolite i popaprite, zatim ih izvadite iz tave i ostavite sa strane. Smanjite vatru na srednje slabu i pustite da se tava malo ohladi (oko 3 minute) kako se češnjak ne bi zagorio. Dodajte preostalih pola žlice ulja, ubacite češnjak i kratko pirjajte oko 1 minute, dok ne zamiriše. Dodajte miso i 240 ml vode od tjestenine, pa pjenjačom miješajte dok se miso potpuno ne otopi i umak ne postane gladak. Umiješajte veganski parmezan. U tavu dodajte tjesteninu, gljive i peršin te sve dobro promiješajte. Isključite vatru kako se tjestenina ne bi isušila. Po potrebi dodajte još malo vode od tjestenine (po 2 žlice) za kremastiji umak. Kušajte, po potrebi dodatno začinite i poslužite.

