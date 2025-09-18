Kroz godine smo s vama podijelili nebrojene recepte za savršene pečene krumpire – koji su hrskavi izvana, a mekani iznutra.



Ovaj recept utjelovljuje većinu poznatih kuharskih trikova na jednom mjestu te pruža najbolje rezultate s kojima ćete uistinu biti zadovoljni. Potrebno je uložiti nešto dodatnog vremena i truda, no on će vam se višestruko vratiti.



Krumpiri se prvo skuhaju u vrućoj vodi, ocijede i puste da se kratko "odmore" u vrućem loncu, a potom urone u zagrijanu mast i dovrše u pećnici. Evo što točno morate napraviti.

Savršeno pečeni krumpir - sastojci: 2,5 kg krumpira za pečenje

3 žlice masti

sol po želji Savršeno pečeni krumpir - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Ogulite krumpire, narežite ih na jednake dijelove i stavite u veliki lonac s vodom. Velikodušno posolite vodu, pokrijte lonac i pustite da voda zavrije. Kuhajte ih oko 15 minuta, odnosno dok nisu skuhani do kraja. Ocijedite kuhane krumpire, stavite ih u cjedilo i položite preko lonca u kojem ste ih kuhali, pa sve zajedno prekrijte kuhinjskom krpom. Pustite ih tako 10 minuta da se ocijedi sva dodatna vlažnost iz njih, pa ih nježno protresite u loncu. U međuvremenu stavite mast na lim za pečenje i zagrijte ga u pećnici oko 10 minuta. Kuhane krumpire stavite na vrući lim i u rastopljenu mast. Dobro promiješajte, ravnomjerno rasporedite po limu i vratite u vruću pećnicu na 20 minuta. Nakon 20 minuta pečenja okrenite krumpir na drugu stranu i vratite u pećnicu. Pecite ih još 20 minuta, odnosno dok krumpiri ne postanu hrskavi sa svih strana. Posolite po želji i poslužite kao prilog uz jelo. Dobar tek!

