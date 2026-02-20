Postoje mjesta koja su bolja kad nisu u centru pažnje. Bol je jedno od njih. Između zime i ljeta, u tih nekoliko proljetnih tjedana, sve je na svom mjestu, plaže su dostupne, hoteli rade punim kapacitetom, a dani su već dovoljno dugi da možete bezbrižno uživati u svim aktivnostima koje vam se pružaju. Upravo je Bol jedno od rijetkih mjesta na hrvatskim otocima koje ima izražen sezonski, ali i aktivni karakter. Osim poznate plaže Zlatni rat, nudi uređene pješačke i biciklističke staze, dobru prometnu povezanost i raznovrsne hotelske kapacitete, što ga čini pogodnim i za parove i za obitelji.

Hotel Elaphusa donosi polupansion i SPA uz Zlatni rat već od 250 eura

Smješten u neposrednoj blizini plaže Zlatni rat, Bluesun Hotel Elaphusa je jedan od najvećih i sadržajno najpotpunijih hotela u Bolu. Lokacija omogućuje jednostavan pristup plaži, ali i centru mjesta, dok sam hotel nudi dovoljno sadržaja da boravak ne ovisi o dnevnim planovima. Ponuda za Praznik rada uključuje 2 ili 3 noćenja s polupansionom, s mogućnošću smještaja za dvije osobe ili dvije odrasle osobe i dvoje djece, ovisno o tipu sobe. U cijenu je uključen besplatan ulaz u SPA zonu, kao i korištenje vanjskog bazena, što ovaj hotel čini dobrim izborom za goste koji žele kombinirati boravak uz more s dodatnim sadržajima. Hotel Elaphusa je poznat i po sportskim mogućnostima, a sadrži vlastitu teretanu, biciklistički centar, kao i teniske terene u blizini. Odličan odabir ako ste aktivnijeg životnog stila. Ponudu možete istražiti ovdje.

Holiday Village Bonaca – puni pansion i animacija za obitelji već od 216 eura

Za obitelji koje žele jednostavan i organiziran odmor bez dodatnih troškova, Bluesun Holiday Village Bonaca nudi drukčiji koncept boravka. Riječ je o hotelskom naselju sastavljenom od paviljona u zelenilu, s naglaskom na obiteljski smještaj i sadržaje za djecu. Ponuda za Praznik rada uključuje 2 ili 3 noćenja s punim pansionom, pri čemu su bezalkoholna pića uz obroke već uključena, što znatno pojednostavljuje planiranje boravka. Posebna prednost Bonace je organizirani animacijski program, koji se odvija gotovo svaki dan i prilagođen je različitim dobnim skupinama djece. Vanjski bazen, blizina Zlatnog rata i mirnije okruženje izvan samog hotelskog kompleksa čine ovaj smještaj praktičnim izborom za obitelji koje žele provesti nekoliko dana na moru bez potrebe za dodatnim organizacijama i izletima. Detalje ponude možete istražiti ovdje.

Kako do Bola na Braču?

Do Bola se dolazi jednostavno i bez komplikacija, što je jedan od razloga zašto je Brač praktičan izbor i za kraći odmor. Otok je povezan trajektnim linijama Split-Supetar i Makarska-Sumartin, a iz Supetra do Bola vodi dobra cestovna poveznica, dok je tijekom sezone dostupna i katamaranska linija Split-Bol. Imajte na umu kako za vrijeme prvosvibanjskog odmora možete očekivati manji promet nego ljeti, a opet dovoljno dostupnih sadržaja za kvalitetan godišnji odmor.

Ako već ne možemo pobjeći od kalendara, barem možemo pobjeći od rutine, a baš je odmor na Braču onaj tip putovanja s kojeg se vraćate malo preplanuli, malo opušteniji i s osjećajem da ste sezonu preduhitrili baš kako treba.

