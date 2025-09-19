Raskošna čokoladna torta slast duguje slojevima sočnog biskvita, baršunastog moussea koji se topi u ustima i glazure glatke poput zrcala. Svaki zalogaj je mekan, kremast i jednostavno fantastičan. Ova torta nije za svaki dan jer iako ne traži komplicirane sastojke, potrebno je nešto strpljenja dok se sve ne stegne - stoga je pravilno tempiranje važno za lijep izgled. Biskvit je najbolje pripremiti dan ranije, kako zbog hlađenja, tako i zbog učvršćivanja moussea i glazure. I mousse možete napraviti prvi dan, a glazuru dodajte na dan posluživanja.

Vrijeme pečenja može varirati ovisno o pećnici stoga imajte slasticu na oku kad se približite preporučenom vremenu. Svaki od elemenata priprema se vrlo brzo, ali vrijeme hlađenja i stvrdnjavanja između faza traje satima. Recept za čokoladni biskvit izuzetno je jednostavan i brz, ali nakon pečenja treba računati na vrijeme hlađenja prije dodavanja moussea. Čokoladnom mousseu potrebno je otprilike 2 do 3 sata da se dovoljno stvrdne kako biste mogli preliti glazuru, kojoj pak treba 20 do 60 minuta da se dovoljno ohladi za prelijevanje (ovisno o tome koliko ste je zagrijali u loncu), a zatim još 45 minuta do sat vremena da se stvrdne nakon nanošenja.

Male tajne

Želite li dodatno zagladiti mousse po rubovima i vrhu, zagrijte metalnu lopaticu za zaglađivanje kreme pod toplom vodom pa nježno prođite po površini. Korisno je znati da se glazura sporo hladi, može potrajati do sat vremena da se ohladi dovoljno za prelijevanje. Kad lagano pokriva žlicu i još je malo mlaka, spremna je. Kad se ohladi, glazura će postati poput čokoladnog želea. Ako je previše stvrdnuta, možete ju kratko zagrijati u mikrovalnoj pećnici na 20 sekundi i promiješati — ali pazite da se želatina ne raspadne. Za pripremu i mjerenje sastojaka možete koristiti standardnu žlicu od 15 ml.

Kad je riječ o sastojcima, mlaćenica torti daje izuzetno sočnu i nježnu teksturu, a instant kava u granulama neće prevladati. Mala količina instant kave samo dodatno pojačava okus čokolade u biskvitu. Malo ulja (umjesto maslaca) dodatno doprinosi sočnosti biskvita. Možete koristiti tamniju čokoladu za mousse, ali imajte na umu da će se jače stvrdnuti. Preporučuje se koristiti kvalitetnu tamnu čokoladu ili poluslatku čokoladu s najmanje 50 posto udjela kakaa. Slatko vrhnje za šlag koristi se i u čokoladnom mousseu i u glazuri. Bilo koje slatko vrhnje s udjelom mliječne masti od 35 posto ili više će odgovarati.

Čokoladna torta - sastojci: 100 g smeđeg šećera

50 g šećera

125 ml mlaćenice

1 žličica instant kave u granulama

60 ml neutralnog biljnog ulja

1 veliko jaje

1 žličica ekstrakta vanilije

130 g brašna

30 g kakaa

1 žličica praška za pecivo

¼ žličice soli Mousse: 625 ml slatkog vrhnja za šlag

200 g tamne čokolade (oko 50 % udjela kakaa)

57 g maslaca

2 žlice šećera u prahu (oko 25 g) Glazura: 125 ml vode

2 žličice želatine u prahu

125 ml slatkog vrhnja za šlag

150 g šećera

55 g kakaa Čokoladna torta - priprema: Namastite i obložite kalup papirom za pečenje (promjer 20 cm). Zagrijte pećnicu na 180 °C. U velikoj zdjeli otopite instant kavu u 2 žlice vruće vode. Dodajte mlaćenicu, oba šećera, ulje, jaje i ekstrakt vanilije. Dobro promiješajte. Prosijte brašno, kakao, prašak za pecivo i sol iznad smjese, pa sve nježno promiješajte silikonskom lopaticom dok se ne poveže – pazite da ne miješate predugo. Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i pecite oko 20‑22 minute – čačkalica umetnuta u sredinu torte treba izaći sa samo nekoliko mrvica (ne potpuno čista). Odmah po vađenju iz pećnice pritisnite biskvit ravnom čašom po vrhu, posebno prema rubovima, da površina bude što ravnija. Nožem prođite oko ruba torte da se odvoji od stranica kalupa, kako se ne bi zalijepila. Ostavite tortu u kalupu da se hladi. Kad se biskvit ohladi sitno nasjeckajte čokoladu, narežite maslac na kockice i dodajte šećer u prahu u srednju zdjelu. Zagrijte 180 ml slatkog vrhnja u loncu netom prije nego što prokuha. Odmah prelijte preko čokolade i maslaca. Ostavite minutu da se otopi, zatim miješajte dok ne dobijete glatku ganache smjesu. Ako se ne otopi dobro, možete staviti zdjelu na paru ili kratko u mikrovalnu (20‑tak sekundi), pa miješati. Ostavite ganache da se ohladi na sobnu temperaturu. U velikoj zdjeli umutite preostalih 445 ml vrhnja u čvrsti šlag. U ganache lagano umiješajte oko ½ količine umućenog vrhnja radi lakše teksture. Zatim ostatak šlaga ubacite u dvije etape, pažljivo “preklapajući” da mousse ostane lagan. Nemojte previše miješati da ne izgubi zrak. Premažite mousse preko biskvita pa izravnajte. Hladite najmanje 3 sata, a idealno preko noći. Za glazuru posipajte želatinu preko 60 ml vode i ostavite 5 minuta da nabubri. U lonac stavite preostalih 65 ml vode, slatko vrhnje, šećer i kakao. Zagrijte na laganoj vatri, miješajući pjenjačom dok se šećer potpuno ne otopi. Ne smije zakipiti. Dodajte želatinu i vodu pa dobro umutite. Ponovno pazite da ne zakuha. Procijedite glazuru kroz sito u vrč da odstranite eventualne grudice. Stavite vrč u hladnjak ili zamrzivač da se glazura ohladi dovoljno da uhvati stražnju stranu metalne žlice – znači da se malo sloj drži, ne da odmah sve sklizne. Smjesa treba biti blago iznad sobne temperature, ne prevruća (da ne otopi mousse kad se prelije) ni prečvrsta (da se ne počne stvrdnjavati prije nego prekrije tortu). Pažljivo uklonite vanjski okvir kalupa i papir za pečenje. Biskvit u podlozi kalupa stavite na rešetku iznad lima za pečenje. Brzo prelijte glazuru preko torte prema rubovima, da se slije niz stranice pa je izravnajte. Podignite rešetku i spremite višak glazure u vrč, pa ga brzo prelijte još jednom ako želite bolju pokrivenost. Radite brzo da se glazura ne stvrdne prerano. Ostavite tortu u hladnjaku da se glazura stvrdne minimalno jedan sat prije nego pažljivo uklonite podlogu kalupa. Za rezanje, upotrijebite oštar, prethodno zagrijan nož da dobijete glatke kriške.

