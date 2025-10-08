U Tunisu nema gozbe bez brika – punjeno lisnato tijesto pronaći ćete na druženjima, u restoranima, a nezaobilazno je i na svakom iftaru, večernjem obroku kojim se prekida post tijekom ramazana.
Hrskavi trokuti omiljeni su i kao lagani ručak, nerijetko uz kakvu salatu. Jedna od popularnijih kombinacija spaja slasni krumpir s tunjevinom i kaparima, uz obavezan dodatak jaja s mekanim, tekućim žumanjkom koje se skriva u sredini.
Brik - sastojci:
- 225 g krumpira
- 4 žlice sjeckanog peršina
- 8 listova tijesta za savijače
- ½ šalice kapara
- 4 jaja
- 2 žlice maslinova ulja
- ulje za prženje
- 1 limun
- sol, papar
Brik - priprema:
- Krumpir ogulite i narežite na četvrtine. Stavite ga u srednji lonac, prelijte ga vodom i pustite da zakuha. Posolite i kuhajte dok ne omekša, otprilike 15 minuta. Ocijedite.
- Prebacite kuhani krumpir u veliku zdjelu, zgnječite ga uz dvije žlice maslinova ulja te posolite i popaprite po ukusu. Dodajte nasjeckani peršin – činit će se kao previše, ali upravo on daje posebnost okusu. Ostavite smjesu da se malo ohladi.
- Tunjevinu ocijedite i, ako je potrebno, usitnite. Kapare isperite i ocijedite. U jednu zdjelicu stavite tunjevinu, u drugu kapare. Veliki tanjur obložite papirnatim ručnicima. U velikoj tavi zagrijte oko 1 dl maslinova ulja na srednjoj vatri.
- Ruke vam moraju biti suhe dok radite s tijestom. Stavite dva lista tijesta jedno na drugo, presavijte ih na pola i zarolajte dvije suprotne strane prema sredini kako biste dobili približno kvadratni oblik.
- Na jedan kut kvadrata stavite četvrtinu smjese od krumpira, pazeći da ostane praznog ruba oko nadjeva. Ravnomjerno rasporedite, ali ne prekrivajte više od polovice tijesta.
- Na sredini nadjeva napravite malo udubljenje. Razbijte jedno jaje u manju zdjelicu pa ga lagano ulijte u udubljenje. Pospite tunjevinom i kaprima.
- Rubove tijesta lagano navlažite vodom i preklopite praznu stranu preko nadjeva kako biste dobili oblik trokuta. Nježno pritisnite rubove prstima da se spoje – dovoljno je da spriječe curenje tijekom prženja.
- Pažljivo spustite brik u vruće ulje i pržite dok ne poprimi zlatnu boju, otprilike 2–3 minute sa svake strane. Ako želite da žumanjak ostane tekući, budite vrlo pažljivi s vremenom.
- Gotovi brik prebacite na tanjur obložen papirom kako bi se upio višak ulja. Ponovite s preostalim tijestom i nadjevom, razbijajući novo jaje za svaki brik.
- Poslužite toplo, uz nekoliko kapara, malo svježeg peršina i nekoliko kapi limunova soka.
