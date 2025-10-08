U Tunisu nema gozbe bez brika – punjeno lisnato tijesto pronaći ćete na druženjima, u restoranima, a nezaobilazno je i na svakom iftaru, večernjem obroku kojim se prekida post tijekom ramazana.

Hrskavi trokuti omiljeni su i kao lagani ručak, nerijetko uz kakvu salatu. Jedna od popularnijih kombinacija spaja slasni krumpir s tunjevinom i kaparima, uz obavezan dodatak jaja s mekanim, tekućim žumanjkom koje se skriva u sredini.

Brik - sastojci: 225 g krumpira

4 žlice sjeckanog peršina

8 listova tijesta za savijače

½ šalice kapara

4 jaja

2 žlice maslinova ulja

ulje za prženje

1 limun

sol, papar Brik - priprema: Krumpir ogulite i narežite na četvrtine. Stavite ga u srednji lonac, prelijte ga vodom i pustite da zakuha. Posolite i kuhajte dok ne omekša, otprilike 15 minuta. Ocijedite. Prebacite kuhani krumpir u veliku zdjelu, zgnječite ga uz dvije žlice maslinova ulja te posolite i popaprite po ukusu. Dodajte nasjeckani peršin – činit će se kao previše, ali upravo on daje posebnost okusu. Ostavite smjesu da se malo ohladi. Tunjevinu ocijedite i, ako je potrebno, usitnite. Kapare isperite i ocijedite. U jednu zdjelicu stavite tunjevinu, u drugu kapare. Veliki tanjur obložite papirnatim ručnicima. U velikoj tavi zagrijte oko 1 dl maslinova ulja na srednjoj vatri. Ruke vam moraju biti suhe dok radite s tijestom. Stavite dva lista tijesta jedno na drugo, presavijte ih na pola i zarolajte dvije suprotne strane prema sredini kako biste dobili približno kvadratni oblik. Na jedan kut kvadrata stavite četvrtinu smjese od krumpira, pazeći da ostane praznog ruba oko nadjeva. Ravnomjerno rasporedite, ali ne prekrivajte više od polovice tijesta. Na sredini nadjeva napravite malo udubljenje. Razbijte jedno jaje u manju zdjelicu pa ga lagano ulijte u udubljenje. Pospite tunjevinom i kaprima. Rubove tijesta lagano navlažite vodom i preklopite praznu stranu preko nadjeva kako biste dobili oblik trokuta. Nježno pritisnite rubove prstima da se spoje – dovoljno je da spriječe curenje tijekom prženja. Pažljivo spustite brik u vruće ulje i pržite dok ne poprimi zlatnu boju, otprilike 2–3 minute sa svake strane. Ako želite da žumanjak ostane tekući, budite vrlo pažljivi s vremenom. Gotovi brik prebacite na tanjur obložen papirom kako bi se upio višak ulja. Ponovite s preostalim tijestom i nadjevom, razbijajući novo jaje za svaki brik. Poslužite toplo, uz nekoliko kapara, malo svježeg peršina i nekoliko kapi limunova soka.

