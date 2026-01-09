Frijoles charros tradicionalno je meksičko jelo od graha, bogato i aromatično, koje se kuha s rajčicom, lukom, čilijem i slaninom ili chorizom... ili, kao u ovom receptu i s jednim i s drugim. Recept potječe iz ruralnih krajeva Meksika i često se poslužuje kao zasitan prilog ili samostalno jelo i redovito će se naći na obiteljskim okupljanjima i feštama.

Naziv charros odnosi se na meksičke rančere i stočare — vrsne jahače koji su bili poznati po svojoj raskošnoj nošnji, širokim sombrerima i velikoj izdržljivosti. Budući da su charrosi provodili dane radeći teške poslove na otvorenom, trebala su im snažna, kalorična i hranjiva jela poput ovog graha, koji je po njima i nazvan.

Frijoles charros - sastojci: 450 g suhog graha, namočenog preko noći i ocijeđenog

1 veliki bijeli luk, narezan na četvrtine, podijeljeno

3 češnja češnjaka

1, 5 l vode

5 kriški slanine, nasjeckanih na komadiće

225 g meksičke chorizo kobasice

1 srednja rajčica, nasjeckana na kockice

1 šaka nasjeckanog svježeg korijandera

1/4 čajne žličice soli

čili u prahu, po želji Frijoles charros - priprema: U veliki lonac (5–6 l) stavite ocijeđeni namočeni grah, 1 četvrtinu luka i 3 češnja češnjaka. Prelijte s oko 1,5 l vode i zakuhajte na jakoj vatri. Smanjte vatru i kuhajte 90 minuta. Po potrebi dolijte još vode. Kad je grah mekan, izvadite i bacite luk i češnjak. Maknite lonac s vatre. Ispecite komadiće slanine u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Pecite ih dok ne postanu hrskavi, 6 do 8 minuta. Prebacite na tanjur i papirnatim ručnikom upijte višak masnoće. Ostavite sa stane. U istoj tavi pržite chorizo kobasicu. Usitnjavajte je kuhačom i pržite dok ne postane hrskava, oko 5 minuta. Prebacite na tanjur sa slaninom. Izlijte svu mast osim otprilike 1 čajne žličice iz tave. Nasjeckajte preostale tri četvrtine luka. Dodajte nasjeckanu rajčicu i nasjeckani luk u tavu. Pržite na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući, dok ne omekša, oko 5 minuta. Prebacite povrće u lonac s grahom. Dodajte slaninu, chorizo kobasicu, korijander, soli i čili (po želji) i dobro promiješajte da se sve sjedini. Kuhajte na laganoj vatri još 10 do 15 minuta da se okusi povežu.

