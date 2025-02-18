Brzi umak za tjesteninu može se složiti za samo 10 minuta. Dokaz za to je i ovaj bogat, gust i kremast bijeli umak.



Da biste dobili savršenu teksturu, skuhajte ga na pari od svega četiri sastojka: maslaca, parmezana, vrhnja za kuhanje i malo bijelog papra.



Odmah potom sljubite ga s tjesteninom po želji, ali i malo svježe nasjeckanog peršina.

Kremasti bijeli umak - sastojci: 375 ml vrhnja za kuhanje

240 g maslaca

150 g naribanog parmezana

bijeli papar po želji Kremasti bijeli umak - priprema: Na pari pomiješajte vrhnje za kuhanje i maslac. Kratko promiješajte i pustite da se maslac otopi do kraja. Potom dodajte naribani parmezan i miješajte dok se sir ne rastopi. Začinite umak s nešto bijelog papra. Pomiješajte s tjesteninom po želji i servirajte. Dobar tek!

