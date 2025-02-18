Brzi umak za tjesteninu može se složiti za samo 10 minuta. Dokaz za to je i ovaj bogat, gust i kremast bijeli umak.
Da biste dobili savršenu teksturu, skuhajte ga na pari od svega četiri sastojka: maslaca, parmezana, vrhnja za kuhanje i malo bijelog papra.
Odmah potom sljubite ga s tjesteninom po želji, ali i malo svježe nasjeckanog peršina.
Kremasti bijeli umak - sastojci:
- 375 ml vrhnja za kuhanje
- 240 g maslaca
- 150 g naribanog parmezana
- bijeli papar po želji
Kremasti bijeli umak - priprema:
- Na pari pomiješajte vrhnje za kuhanje i maslac. Kratko promiješajte i pustite da se maslac otopi do kraja.
- Potom dodajte naribani parmezan i miješajte dok se sir ne rastopi.
- Začinite umak s nešto bijelog papra.
- Pomiješajte s tjesteninom po želji i servirajte. Dobar tek!
S ovih 10 namirnica iz smočnice nikad nećete biti gladni – čak i kada nemate ništa u frižideru +1